Auf die größten Neuerungen von macOS Sequoia ist Apple im Rahmen seiner WWDC 2024 Keynote eingegangen. Nach und nach werden viele (kleinere) Neuheiten bekannt. Unter anderem führt Apple in macOS Sequoia eine Verbesserung seines Virtualisierungsframeworks ein, indem es Mac-Nutzern ermöglicht, sich innerhalb virtueller Maschinen (VMs) von macOS bei iCloud anzumelden.

macOS Sequoia fügt iCloud-Unterstützung innerhalb virtuelle Maschinen hinzu

Bis dato ist es so, dass ihr euch innerhalb virtueller macOS-Maschinen nicht bei iCloud anmelden konntet. Dies schränkte Anwender in unterschiedlicher Art und Weise ein. So ließen sich Apps innerhalb einer macOS-VM nicht über iCloud synchronisieren.

Die Kollegen von ArsTechnica haben festgestellt, dass Apple diese Barriere mit dem Update auf macOS Sequoia beseitigt. Voraussetzung ist allerdings, dass sowohl das Host- als auch das Gastbetriebssystem macOS 15 oder neuer sind.

Die Neuerung wird ausschließlich auf Macs mit Apple Silicon zur Verfügung stehen, hat allerdings verschiedene Einschränkungen. Entwickler, die ältere macOS-Versionen neben macOS 15 in einer VM ausführen möchten, oder diejenigen, die VMs von älteren macOS-Versionen aktualisieren, können sich auf der VM nicht bei iCloud anmelden. Nur brandneue VMs, die aus einem macOS 15-Installationsimage erstellt wurden, können iCloud und Dienste im Zusammenhang mit ihrem Apple Konto nutzen. Im Apple Dev Center geht der Hersteller näher auf die Materie ein.

Weiter gibt Apple zu verstehen, dass wenn jemand eine VM auf einen anderen Mac-Host verschiebt und neu startet, das Virtualisierungsframework automatisch eine neue Identität für die VM erstelle und dabei die Informationen aus der Secure Enclave des neuen Mac-Hosts verwendet. Diese Identitätsänderung erfordert eine erneute Authentifizierung der Person, die die VM verwendet, damit iCloud die Synchronisierung der Daten mit der VM neu starten kann.

In der vergangenen Woche hat Apple die Beta 1 zu macOS Sequoia veröffentlicht. Kommende Woche ist mit der Beta 2 zu rechnen. Die finale Version dürfte im September oder Oktober veröffentlicht werden.

