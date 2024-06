Bereits im Mai hatte Apple umfangreiche Aktualisierungen seiner Videoschnittsoftware Final Cut Pro sowohl für das iPad als auch für den Mac angekündigt – jetzt sind die Updates endlich erhältlich. Durch die Nutzung der neuesten Hardware-Fähigkeiten und die Einbeziehung fortschrittlicher KI-gestützter Funktionen versprechen die Updates, die Videobearbeitung für Anwender auf beiden Plattformen deutlich zu verbessern.

Final Cut Pro für iPad

Final Cut Pro für iPad in Version 2.0 nutzt die Möglichkeiten des neuen iPad Pro. Dank des schnellen M4 Chips erzielt die Software eine bis zu doppelt so hohe Rendering-Geschwindigkeit und unterstützt bis zu viermal mehr Streams von ProRes RAW im Vergleich zum M1. Die neue Live-Multicam-Funktion ermöglicht es Anwendern, bis zu vier Kameras drahtlos zu verbinden und ihre Inhalte in einer einzigen Oberfläche anzuzeigen.

In Verbindung mit iPhone und iPad erhalten die Nutzer eine Regieansicht jeder Kamera und können die Einstellungen mit der neuen Pro-App Final Cut Camera manuell steuern. Diese App unterstützt Live Multicam und kann unabhängig als Aufnahme-App auf iPhone und iPad eingesetzt werden und bietet manuelle Einstellungen für Fokus, Verschlusszeit, ISO und mehr.

Zudem unterstützt Final Cut Pro für iPad jetzt externe Projekte und bietet mehr Flexibilität beim Umgang mit großen Dateien. So können Benutzer Projekte erstellen oder öffnen, ohne den internen Speicher zu verwenden. Die App unterstützt auch den neuen Apple Pencil Pro, der die Rotation für eine präzise Steuerung beim „Live Drawing“ und die Druck-Funktion für eine schnelle Pinsel- und Einstellungsauswahl nutzt.

Final Cut Pro für Mac

Auch Final Cut Pro für Mac 10.8 verbessert professionelle Workflows mit der Leistung der Neural Engine im Apple Chip und führt neue KI-Funktionen ein. Mit dabei sind „Licht- und Farbverbesserung“ sowie „Smooth Slo-Mo“.

Die Funktion „Licht- und Farbverbesserung“ passt die Videofarben automatisch an, während „Smooth Slo-Mo“ Videoframes auf intelligente Weise zusammenführt, um die beste Bewegungsqualität zu erzielen. Neue Organisationswerkzeuge verbessern die Effizienz bei der Postproduktion, z. B. benutzerdefinierte Namen für Farbkorrekturen und Videoeffekte im Inspektor, die Möglichkeit, im Timeline-Index nach Clips mit fehlenden Medien oder Effekten zu suchen, und die textbasierte Timeline-Suche mit Details wie Rolle, Szene, Kamerawinkel und mehr.

Final Cut Pro für iPad 2.0 und Final Cut Pro für Mac 10.84 sind ab sofort als kostenlose Updates für bisherige Anwender verfügbar. Für neue Nutzer ist Final Cut Pro für iPad im App Store für 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr erhältlich. Final Cut Pro für Mac ist im Mac App Store für 349,99 Euro erhältlich.

