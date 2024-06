Vergangene Woche hat Apple nicht nur visionOS 2 – und somit das erste große Update für Apple Vision Pro – angekündigt, sondern gleichzeitig bestätigt, dass die Apple Computerbrille ab dem 12. Juli in Deutschland erhältlich sein wird. Vorbestellungen nimmt der Hersteller hierzulande ab dem 28. Juni 2024 entgegen. Der Versandhändler OTTO hat parallel dazu bekannt gegeben, dass das Unternehmen Live Shopping auf Apple Vision Pro anbieten wird.

OTTO startet Live Shopping auf Apple Vision Pro

OTTO hat bekannt gegeben, dass der größte deutsche Onlineshop, sein Live-Shopping-Angebot mit einer inhouse entwickelten App für Apple Vision Pro erweitern wird.

Mit „OTTO Live Shopping für Apple Vision Pro“ können Kunden bei Live-Shopping-Shows per Augmented Reality (AR) zahlreiche Produkte in 3D direkt vor ihren Augen erleben, bevor sie diese kaufen. Ihr könnt nach Belieben durch die Shows navigieren, Produkte in 3D betrachten und auf Wunsch sofort kaufen.

„Mit ‚OTTO Live Shopping für Apple Vision Pro‘ setzen wir einen neuen Maßstab im deutschen Onlinehandel. Unsere Kund*innen können Produkte jetzt nicht nur live erleben, Fragen zu den Artikeln stellen und online direkt kaufen, sondern sie dank der AR-Technologie auch virtuell in ihren eigenen vier Wänden betrachten und platzieren“, erklärt Jörg Heinemann, Innovation Evangelist bei OTTO.

Zum Start von „OTTO Live Shopping für Apple Vision Pro“ kooperiert der Online-Händler mit renommierten Partnern wie der LEGO Marke und Miele, die 3D-Modelle ausgewählter Produkte bereitstellen.

