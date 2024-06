In den ersten Bundesländern starten dieser Tage die Sommerferien. Dies nimmt die Deutsche Telekom zum Anlass, um Urlaubern pünktlich zum Start der Sommerferien ein kleines Geschenk zu überreichen. Reisende erhalten einen kostenlosen Welcome Datenpass, mit dem sie außerhalb der EU nahezu weltweit surfen können.

Telekom verschenkt Datenpass fürs Roaming außerhalb der EU

Zum Start in die Sommerferien hält die Deutsche Telekom für ihre Mobilfunkkunden ein Geschenk bereit. Nachdem Mobilfunkkunden während der Fußball-EM unbegrenztes Datenvolumen geschenkt bekommen, denkt das Bonner Unternehmen nun an Urlauber.

Reisende erhalten einen sogenannten Welcome Datenpass. Der Datenpass enthält ein Datenvolumen von 1 GB, das nach Aktivierung 48 Stunden gültig ist. Damit sind nach Ankunft im Reiseland die ersten Ausflüge ins Internet kostenlos. Ob Navigation zum Hotel, Restauranttipps oder die ersten WhatsApp Nachrichten mit Urlaubsfotos an die Lieben zuhause – der kostenlose Welcome Datenpass macht’s möglich. Und das außerhalb der EU nahezu weltweit (Ausgenommen sind Äthiopien, Botsuana, Burundi, Cookinseln, Dschibuti, Falklandinseln, Guam, Libanon, Libyen, Mikronesien, Namibia, Neukaledonien, Osttimor, Palau, Sao Tome & Principe, Simbabwe, Syrien, Turkmenistan und Venezuela.). Innerhalb der EU sowie in der Schweiz, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein und Island surfen Telekom-Kundinnen und Kunden nach wie vor mit ihrem im Tarif inkludierten Datenvolumen wie zuhause – ohne zusätzliche Kosten.

So könnt ihr euch den Welcome Datenpass sichern

Der Welcome Datenpass ist in der MeinMagenta App bei Magenta Moments in der Zeit vom 20. Juni bis 9. September verfügbar. Ihr müsst diesen auswählen und anschließend einfach auf „Vorteil sichern“ klicken. Später im Urlaub müsst ihr diesen dann aktivieren. Dazu ruft ihr nach Ankunft im Ausland die kostenlose Seite pass.telekom.de auf und wählt den Welcome Pass aus. Die Aktivierung ist bis zum 15. September möglich. Ist das Datenvolumen im Welcome-Pass aufgebraucht oder abgelaufen können nach Bedarf weitere Folgepässe gebucht werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren