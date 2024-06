Im Februar dieses Jahres ging Apple Vision Pro in den USA in den Verkauf und seitdem hat Apple Arcade einige Spiele für das Mixed-Reality-Headset erhalten. Für Spielenachschub ist somit gesorgt, wenn Vision Pro im Juli in Deutschland startet. Jetzt hat Apple zwei neue „Spatial Experiences“ vorgestellt, die das Gameplay der beliebten Titel „Warped Kart Racers“ und „Cityscapes: Sim Builder“ für die erweiterte Realität verbessern.

Warped Kart Racers

Spieler von „Warped Kart Racers“ können ab sofort ein außergewöhnliches Erlebnis auf Apple Vision Pro genießen. Mit den beliebten Charakteren aus American Dad!, Family Guy, King of the Hill und Solar Opposites ermöglicht das Spiel dem Benutzer, mit Handgesten zu lenken, zu driften und Objekte zu werfen. Dieser neue Spielstil erweitert den Einzel- und Mehrspielermodus und macht das Rennerlebnis noch fesselnder und dynamischer.

Cityscapes: Sim Builder

Am 3. Juli wird „Cityscapes: Sim Builder“, das Apple Arcade Game of the Year und Apple Design Award Finalist, sein Gameplay in das Wohnzimmer des Spielers bringen. Mit einer neuen Ansicht der Stadt haben die Spieler die perfekte Vogelperspektive, um ihre Stadt als Bürgermeister zu verwalten und sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Gesundheit und das Glück ihrer Bürger auswirken. Mit den eigenen Händen legen Spieler Straßen an, bauen Nachbarschaften und verwandeln ihre Stadt in einen blühenden, profitablen und nachhaltigen Ort.

Zusammen mit den Veröffentlichungen der neuen Titel bringt Apple Arcade heute auch neue Inhaltsaktualisierungen für einige bereits verfügbaren Vision Pro Spiele:

Gibbon: Beyond the Trees: Das neue Update führt den Spielmodus „Befreiung“, Controller-Unterstützung und tägliche Durchgänge für die Bestenliste ein und verleiht dem herzergreifenden Abenteuer einer Gibbon-Familie mehr Tiefe.

Das neue Update führt den Spielmodus „Befreiung“, Controller-Unterstützung und tägliche Durchgänge für die Bestenliste ein und verleiht dem herzergreifenden Abenteuer einer Gibbon-Familie mehr Tiefe. Bloons TD 6+: Das Tower Defense Spiel erhält mit der neuen Heldin Rosalia einen weiteren kampfstarken Charakter, ausgerüstet mit Lasern, Granaten und einem Jetpack. Außerdem können sich die Spieler auf eine neue Quest mit Dr. Monkey begeben und sich im Boss Rush-Event mehreren Bossen stellen, die mit großen Belohnungen locken.

