Update 20:07 Uhr: Das nennen wir mal eine Punktlandung. Ab sofort ist Final Cut Pro für iPad in Version 2 als Download bereit. (/Update Ende)

Als Apple Anfang Mai das neue iPad Air und iPad Pro präsentierte, kündigten das Unternehmen auch zwei große Updates für Logic Pro und Final Cut Pro (jeweils für das iPad) an. Während Logic Pro für iPad (Version 2) bereits seit dem 13. Mai verfügbar ist, sollte Final Cut Pro für iPad (Version 2) später in diesem Frühjahr erscheinen. Doch wo bleibt das Update?

Wo bleibt Final Cut Pro 2 für das iPad?

Im Rahmen unseres Reviews zum iPad Air M2 und iPad Pro M4 sind wir noch einmal für Final Cut Pro für iPad (Version 2) gestolpert. Laut Apple sollte das Update „später in diesem Frühjahr“ erscheinen. Die Frage ist allerdings, wie Apple Frühjahr definiert.

Der kalendarische Sommer beginnt am heutigen Tag (20. Juni 2024). Somit wäre nach unserer Definition heute der Frühling und somit das Frühjahr vorbei. An dieser Stelle ist natürlich fraglich, ob Apple das grundsätzlich genau so sieht, oder etwas „lockerer“ bei der Definition ist. Denkbar ist allerdings auch, dass Apple die Freigabe von Final Cut Pro für iPad (Version 2) aus welchen Gründen auch immer verzögert. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass das Update auf Final Cut Pro für iPad 2 zeitnah erscheinen wird.

Welche Neuerungen bietet das kommende Update?

Final Cut Pro für iPad 2 führt mit Live Multicam ein neues Feature ein, das das iPad in ein mobiles Produktionsstudio verwandelt. Ihr könnt damit bis zu vier verbundene iPhone und iPad Geräte drahtlos steuern und ihre Kamerabilder anzeigen. Um Live Multicam zu unterstützen, kommt mit Final Cut Camera auch eine neue App für Videoaufnahmen auf das iPad und das iPhone. Mit ihr können Nutzer Optionen wie Weißabgleich, ISO and Verschlusszeit anpassen sowie Überwachungstools wie Indikatoren für Überbelichtung und Fokus-Peaking nutzen. Final Cut Camera funktioniert als eigenständige App für Videoaufnahmen oder mit Live Multicam. Mit Final Cut Pro for iPad 2 könnt ihr Projekte auch auf externen Speichermedien erstellen oder öffnen, wodurch die Arbeit von Cutter noch flexibler wird und neue Optionen für Content entstehen.

-> Hier findet ihr Final Cut Pro für iPad im App Store

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren