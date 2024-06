Vor wenigen Tagen hatten wir es bereits angekündigt, heute startet sie endlich. Die Rede ist von der Apple Watch Challenge zum Welt-Yoga-Tag 2024. Damit habt ihr eine weitere Möglichkeit, euch sportlich zu betätigen und euch eine kleine Belohnung zu sichern.

Welt-Yoga-Tag: Apple Watch Challenge ist gestartet

Ihr wisst es: Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Das Ganze startet am 01. Januar mit der Neujahrs-Herausforderung und setzt sich über das Jahr verteilt zu unterschiedlichen Anlässen fort. Am heutigen 21. Juni 2024 steht der Welt-Yoga-Tag und eine begleitende Apple Watch Challenge an.

Apple schreibt

Mach mit beim Internationalen Yoga-Tag. Absolviere am 21. Juni ein Yoga-Workout von 10 Minuten oder mehr und gewinne diese Auszeichnung. Zeichne deine Training mit jeder App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.

Auf Apple Fitness+ findet ihr eine Vielzahl an Yoga-Session. Altarnativ könnt ihr bei YouTube vorbeigucken. Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Medaille und Sticker, die in iMessage, Facetime und Co. verwendet werden können. Vielleicht stellt die heutige Herausforderung eine gute Möglichkeit dar, in den Ganzkörper Flow hineinzuschnuppern.

