Apple hat iPadOS 18 vor knapp zwei Wochen angekündigt und eine erste Beta veröffentlicht. Während die größten Neuerungen von Apple selbst prominent beworben werden, tauchen im Nachgang viele kleine Verbesserungen auf, die Apple dem kommenden iPad-Update verpasst. So ermöglicht iPadOS 18 Drittanbieter-Apps benutzerdefinierte Zeichenwerkzeuge für den Apple Pencil anzubieten.

iPadOS 18 ermöglicht Apps, benutzerdefinierte Zeichenwerkzeuge für den Apple Pencil anzubieten

In der WWDC-Session „Squeeze the most out of Apple Pencil“ hat Apple demonstriert, wie eine App ein Tool implementieren könnte, mit dem man Katzenpfotenabdrücke und andere Symbole zu einer Zeichnung hinzufügen kann. Die benutzerdefinierten Tools unterstützen Funktionen des neuen Apple Pencil Pro, darunter die Features „Drücken“ und „Rotation“.

Darüberhinaus unterstützen auch iOS 18 und visionOS 2 benutzerdefinierte Zeichenwerkzeuge in Apps, allerdings arbeiten das iPhone und Vision Pro nicht mit dem Apple Pencil zusammen. Allerdings könnt ihr natürlich auch mit dem Finger als Zeichenwerkzeug agieren.

Zusätzlich zu benutzerdefinierten Werkzeugen können Apps in iPadOS 18, iOS 18 und visionOS 2 die Auswahl der Standard-Zeichenwerkzeuge ändern, die in der Systemwerkzeugauswahl angezeigt werden. Laut Apple können Apps für zusätzlichen Komfort sogar mehrere Werkzeuge desselben Typs anbieten, beispielsweise zwei Stiftfarben oder zwei Markerfarben.

Mit der Beta 1 hat Apple am 10. Juni 2024 die Beta-Phase zu iOS 18, iPadOS 18 und Co. eröffnet. Bis zur finalen Version werden noch mehrere Betas folgen. Aktuell rechnen wir im September mit der jeweils finalen Freigabe.

