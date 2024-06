Die Integration von Apple CarPlay oder Android Auto ist für viele Autokäufer ein zentrales Entscheidungskriterium. So zeigt eine Umfrage, dass 30 Prozent der Käufer von Elektroautos und 35 Prozent der Käufer von Verbrennerfahrzeugen diese Funktionalität beim Kauf als ausschlaggebend betrachten.

CarPlay und Android Auto als Kaufkriterium

Ohne eine gute Smartphone-Integration verlieren Automobilhersteller potenzielle Kunden. Dies verdeutlicht eine neue Studie von McKinsey & Company (via Automotive News). Die Gründe für die Beliebtheit von CarPlay und Android Auto sind vielfältig. Nutzer schätzen die nahtlose Integration von Apps wie WhatsApp, Podcast-Apps und verschiedenen Musikstreaming-Diensten. Im Gegensatz dazu stoßen selbst die besten herstellereigenen Softwarelösungen, wie die von Tesla, an ihre Grenzen. Oft fehlen dort bestimmte Apps oder es dauert lange, bis neue Dienste integriert werden.

Ein großer Vorteil von CarPlay und Android Auto ist die kontinuierliche Weiterentwicklung. Während viele Auto-Betriebssysteme veraltet wirken, profitieren Apple- und Google-Nutzer von regelmäßigen Updates. Dabei können in Zukunft neue Funktionen wie Apple Intelligence oder Google Gemini durch einfache Software-Updates auf dem Smartphone direkt im Auto genutzt werden. Auch die kabellose Verbindung setzt sich zunehmend durch, was den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit weiter steigert.

Die Zukunft von CarPlay

Apple hat mit der nächsten Generation von CarPlay großes geplant und will bei der Gelegenheit auch den Automobilherstellern entgegenkommen. CarPlay wird in Zukunft hochgradig anpassbar sein, sodass Autohersteller das Design des Systems individuell an ihre Fahrzeuge anpassen können.

Nutzer werden mit der nächsten CarPlay-Generation viele neue Funktionen erhalten, die im Laufe dieses Jahres in den ersten Auto-Modellen zum Einsatz kommen sollen. Das System wird von Apple als „ultimatives iPhone-Erlebnis für das Auto“ bezeichnet und geht über herkömmliche Infotainment-Systeme hinaus. So integriert sich CarPlay 2.0 in die verschiedenen Funktionen des Fahrzeugs.

Durch eine tiefere Integration im Fahrzeug werden Nutzer zum Beispiel das Radio oder die Klimaanlage direkt über CarPlay steuern können. Mit den Fahrzeugdaten bringt CarPlay Geschwindigkeit, Tankfüllung, Temperatur und mehr nahtlos auf die neue Instrumentenanzeige.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren