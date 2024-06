Apple hat bestätigt, dass der Hersteller an diesem Montag (24. Juni 2024) die zweite Beta von iOS 18 für eingetragene Entwickler veröffentlichen wird. Zwei Funktionen, die bei der erstem Beta noch nicht an Bord waren, werden dann mit von der Partie sein. Die Rede ist von iPhone Mirroring und SharePlay Screen Sharing.

Apple kündigt Beta 2 zu iOS 18 für Montag mit zwei neuen Funktionen an

Am 10. Juni hat Apple im Rahmen seiner WWDC 2024 Keynote nicht nur iOS 18, iPadOS 18 und Co. angekündigt, sondern gleichzeitig die erste Beta für Entwickler veröffentlicht (die erste Public Beta erscheint im Juli). Nun hat Apple im Gespräch mit The Verge bestätigt, dass das Unternehmen am kommenden Montag und somit exakt zwei Woche nach der Beta 1 die Beta 2 freigeben wird.

Zwei Funktionen, die in diesem Herbst aufgrund des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) nicht in der EU verfügbar sein werden, werden in der Beta 2 von iOS 18 implementiert.: Apple führt Unterstützung für iPhone Mirroring in macOS Sequoia ein und erweitert die SharePlay-Bildschirmfreigabe für iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia.

Mit der iPhone Mirroring habt ihr über macOS Sequoia vollen Zugriff auf euer iPhone. Das Hintergrundbild und die Symbole werden genau wie auf dem iPhone angezeigt und man kann zwischen den Seiten auf dem Home­screen hin- und herstreichen oder wichtige Apps öffnen und nutzen. Ihr könnt auch die Tastatur, das Trackpad und die Maus auf dem Mac verwenden, um mit dem iPhone zu interagieren und sogar Audio kann wiedergegeben werden.

Mit SharePlay Screen Sharing könnt ihr den Bildschirm eines anderen Apple-Benutzers übernehmen, um technischen Support und andere Hilfe zu leisten.

Es ist normal und nichts neues, dass Apple bei einem großen iPhone-Update von Beta zu Beta neue Funktionen implementiert. Die Beta 1 stellt den Startschuss dar. Anschließend werden neue Funktionen hinzugefügt und zum Ende der Beta-Phase arbeitet Apple verstärkt an Bugfixes und Optimierungen des Systems. Neben der Beta 2 zu iOS 18 erwarten wir kommenden Montag auch die Beta 2 zu iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, HomePod Software 18, watchOS 11 und visionOS 2.

Apple hat an diesem Wochenende gegenüber verschiedenen Medien bestätigt,, dass die Einführung einiger Funktionen in der Europäischen Union verschoben werden müsse, weil es zu schwierig sei, die Einhaltung der im Digital Markets Act vorgeschriebenen Bestimmungen sicherzustellen.

