Apple hat mit „Apple The Exchange TRX“ am heutigen Tag seinen ersten Store in Malaysia eröffnet. Das Ladengeschäft in Kuala Lumpur bietet seine komplette Produkt- und Dienstleistungspalette. Üer 160 Teammitglieder kümmern sich um die Belange von Kunden und bieten gemeinsam mit lokalen Künstlern kostenlose Today at Apple Sessions an.

Große Neueröffnung: Apple The Exchange TRX in Kuala Lumpur (Malaysia)

Apple feiert heute die große Neueröffnung von Apple The Exchange TRX. Dabei handelt e sich um den ersten Apple Store in Malaysia. Der neue Store liegt im Herzen des neuen zentralen Geschäftsviertels Tun Razak Exchange (TRX) in Kuala Lumpur. Kunden können Apples innovative Produkt- und Servicepalette entdecken und kaufen, außergewöhnlichen Service von sachkundigen Teammitgliedern erhalten und in kostenlosen „Today at Apple“-Sitzungen lernen, wie sie das Beste aus ihren Geräten herausholen.

„Wir leben für Momente, in denen wir unsere Kunden überraschen und begeistern können, und wir freuen uns, dies in Malaysia mit der Eröffnung unseres ersten Stores im Land, Apple The Exchange TRX, zu tun“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail bei Apple. „Eine neue Community unterstützen und direkt mit ihr in Kontakt treten zu können, ist für unsere Einzelhandelsteams immer eine besondere Erfahrung, und wir können es kaum erwarten, Kunden in diesem wunderschönen Raum willkommen zu heißen, der zum Entdecken, zur Kreativität und zum Einkaufen der innovativsten Produkte der Welt konzipiert ist.“

Bei Apple The Exchange TRX stehen mehr als 160 Teammitglieder bereit, um Kunden beim Kauf ihrer bevorzugten Apple-Produkte zu helfen – von der iPhone 15-Reihe bis zum MacBook Air mit M3 und den neuesten iPad-Modellen, darunter das neu gestaltete iPad Air und das unglaublich dünne iPad Pro mit M4.

Zur Feier der Eröffnung läuft von Samstag, 22. Juni, bis Samstag, 6. Juli, eine spezielle Today at Apple-Reihe mit dem Titel „Jom Discover“. Die Sitzungen bringen einige der berühmtesten Kreativen Malaysias zusammen und bieten einen Einblick in den kreativen Prozess, während gleichzeitig die gesamte Produkt- und Servicepalette von Apple präsentiert wird.

Zu den Sitzungen der Reihe „Jom Discover“ gehören:

Aufführung: De Fam

Workshop: Porträts auf dem iPhone aufnehmen mit Jason smashpop

Spotlight: Videomagie auf dem Mac mit Adam Lobo

Workshop: Ideen auf dem iPad in die Tat umsetzen mit Iman Azman

Spotlight: Lebe gut mit Nana Mohd und der Apple Watch

Um euch einen Einblick in den neuen Store zu geben, haben wir euch mehrere Fotos von Apple The Exchange TRX hier im Artikel eingebunden. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie außergewöhnlich Apple seine Stores gestaltet.

