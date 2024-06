Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile. dass Apple TV+ die Original-Serie „Land of Women“ angekündigt hat. Bevor die Apple Original Serie am 26. Juni 2024 ihre Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Dienst feiert, fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich in New York statt.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Land of Women“

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis „Land of Women“ auf Apple TV+ startet. Kürzlich feierte der Video-Streaming-Dienst im Whitby Hotel in New York City die Premiere seiner kommenden Dramedy-Serie. Die neue sechsteilige Serie mit der preisgekrönten Schauspielerin Eva Longoria in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin feiert am 26. Juni ihr weltweites Debüt auf Apple TV+. Zum Start stehen die ersten beiden Folgen auf Abruf bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 24. Juli neue Episoden.

Zu den Gästen der Premiere von „Land of Women“ auf dem roten Teppich zählten Eva Longoria, die Darsteller Victoria Bazúa und Santiago Cabrera, Co-Creator, Showrunner und ausführender Produzent Ramón Campos, Co-Creator und Autorin Gema R. Neira, die ausführende Produzenten Ben Spector und Sandra Condito sowie Regisseur Ken Biller.

„Land of Women“ ist eine Dramedy-Serie mit Longoria als Gala, einer wohlhabenden New Yorkerin, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Mann seine Schulden gegenüber den falschen Leuten nicht zurückzahlt. Während gefährliche Kriminelle nach ihrer Familie und ihrem inzwischen verschwundenen Ehemann suchen, ist Gala gezwungen, mit ihrer alternden Mutter Julia (Maura) und ihrer jugendlichen Tochter Kate (Bazúa) die Stadt in die Heimatstadt ihrer Mutter im Norden Spaniens zu verlassen – einen Ort, aus dem Julia vor 50 Jahren geflohen ist – ein neues Leben zu beginnen und zu hoffen, dass ihre Identität verborgen bleibt. Doch in der charmanten Weinstadt verbreitet sich schnell der Klatsch und bringt die tiefsten Familiengeheimnisse und Wahrheiten ans Licht.

Nachdem wir euch kürzlich auf den offiziellen Trailer der Serie aufmerksam gemacht hatten, steht nun ein „An-Inside-Look“-Video zur Verfügung, welches einen näheren Einblick in die Serie gibt.

