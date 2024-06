Die aktuellen Versionen von iOS, iPadOS und macOS bieten Verbesserungen bei den Übersetzungsfunktionen, die die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionalität für Entwickler erhöhen. So ermöglicht eine neue API die nahtlose Integration der Übersetzungs-App in Anwendungen von Drittanbietern, beginnend mit iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS Sonoma und späteren Versionen.

Neue Übersetzungs-API für Entwickler

Auf der WWDC 2024 stellte Apple eine API vor, die es Entwicklern ermöglicht, Apples Übersetzungs-App in ihre eigenen Anwendungen einzubinden. Bisher unterstützten Apple-Geräte nur die Übersetzung auf Systemebene für markierten Text und Webinhalte in Safari.

Die neue API erweitert diese Funktionalität und ermöglicht bequemere und integrierte Übersetzungsoptionen innerhalb von Apps. So kann beispielsweise eine auf Japanisch verfasste Rezension jetzt mühelos in mehrere Sprachen übersetzt werden, was die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit verbessert.

Erweiterungen in iOS 18

Mit den kommenden Versionen von iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia wird Apple diese Funktionen weiter ausbauen. Eine wichtige Verbesserung ist die Möglichkeit, übersetzten Text direkt in einer App und nicht mehr in einem separaten Übersetzungs-Fenster anzuzeigen.

Darüber hinaus führt iOS 18 die Unterstützung für zweisprachige Tastaturen ein, die es Nutzern ermöglichen, in zwei Sprachen gleichzeitig zu tippen, ohne die Tastatur wechseln zu müssen. So können Benutzer beispielsweise sowohl auf Englisch als auch auf Koreanisch tippen, wobei Wortvorschläge in jeder Sprache verfügbar sind.

Derzeit befinden sich iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia in der Betaphase und stehen Entwicklern zur Verfügung. Die offizielle Veröffentlichung der Software-Updates ist für später in diesem Jahr geplant.

