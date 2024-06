Berichten zufolge verlagert Apple seine Entwicklungsanstrengungen von der nächsten Generation der Vision Pro auf eine günstigere Version des Headsets. Laut Bloombergs Mark Gurman könnte dieses Headset über ein engeres Sichtfeld verfügen und ein iPhone oder einen Mac für den Betrieb voraussetzen.

Günstige Version verlangt iPhone/Mac-Verbindung

Gurman berichtet, dass das günstigere Mixed-Reality-Headset mit dem Codenamen N107 einen deutlichen Unterschied in der Funktionalität im Vergleich zur aktuellen Vision Pro aufweisen wird. Vision Pro arbeitet unabhängig, wobei die gesamte Verarbeitungsleistung und alle Komponenten in das Headset integriert sind. Im Gegensatz dazu könnte N107 auf externe Geräte für die Rechenleistung angewiesen sein, was die Kosten erheblich senken würde. Gurman erklärt in seinem „Power On“ Newsletter:

„Prototypen des N107 haben auch ein kleineres Sichtfeld als das der Vision Pro. Und das Unternehmen erwägt, das Gerät von einem angeschlossenen Mac oder iPhone abhängig zu machen. Auf diese Weise könnte Apple Geld für die Rechenleistung und die Komponenten sparen, die erforderlich wären, um die Vision Pro zu einem vollständig eigenständigen Produkt zu machen.“

Gurman bekräftigt, dass Apple hofft, das günstigere Vision-Headset „bereits Ende 2025“ auf den Markt bringen zu können. Dies sei bereits der Plan gewesen, „bevor Vision Pro im letzten Jahr vorgestellt wurde“, fügt er hinzu.

Neue Vision Pro-Variante weiterhin geplant

In dem Bericht heißt es auch, dass Apple keine Pläne hat, den High End Headset-Markt aufzugeben und somit immer noch an einer zweiten Generation der Vision Pro arbeitet. Gurman führt aus:

„Es hat zwar weniger Priorität, aber Apple arbeitet immer noch an einer Version der zweiten Generation der Vision Pro. Dieses Modell wird intern als N109 bezeichnet. Es sieht dem aktuellen Modell sehr ähnlich, verfügt aber über einen schnelleren Prozessor und Verbesserungen bei den externen Kameras. Apple hat sich auch Gedanken darüber gemacht, wie die zweite Version leichter und komfortabler werden kann. Das Unternehmen hat nicht vor, das gehobene Segment des Headset-Marktes aufzugeben, aber die zweite Generation der Vision Pro wird länger auf sich warten lassen. Vor einigen Monaten verschob das Unternehmen die für 2025 geplante Veröffentlichung auf frühestens Ende 2026, wie ich im April berichtete.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren