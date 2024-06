Apple hat im Mac App Store eine neue Promo gestartet, bei der verschiedene Spiel deutlich im Preis reduziert wurden. Unter dem Motto „Großartige Mac-Spiele im Angebot“ stehen unter anderem Resident Evil Village, Death Stranding und Valheim im Mittelpunkt.

Nur für kurze Zeit: Großartige Mac-Spiele im Angebot

Im Rahmen der WWDC 2024 Keynote hatte Apple verschiedene Spiele angekündigt, die in den nächsten Wochen und Monaten für den Mac erscheinen. Doch schon jetzt warten viele spannende Spiele für den Mac im App Store auf euch, Dazu zählen unter anderem Valheim, Death Stranding, Lies of P, Resident Evil Village und Return to Monkey Island.

Valheim

Kämpfst du gut genug, um würdig in Walhalla einzugehen? Beweise dich, indem du gigantische Monster erlegst, stolze Burgen baust und furchtlos Wälder und Berge durchstreifst, in denen sich unfreundliche Kreaturen tummeln.

Death Stranding

Du bist der Menschheit letzte Hoffnung in dieser ungezähmten postapokalyptischen Welt aus der Feder von Hideo Kojima – und du hast noch nie etwas Vergleichbares erlebt.

Lies of P

Erinnerst du dich an den Moment in „Pinocchio“, als die mutige Puppe beherzt ein riesiges Schwert schwingt und es mit einem gigantischen Roboter aufnimmt? Nein? Lies of P verwandelt den berühmten Charakter in einen listigen Kämpfer, der eine wunderschöne, aber gefährliche Stadt erkundet.

Resident Evil Village

Dein Kind wurde in den weitläufigen Wäldern Osteuropas entführt – einer unheimlichen Gegend mit gotischen Schlössern, gruseligen Fabriken und einem Dorf, das von blutrünstigen Kreaturen belagert wird. Um deine Tochter zu finden, musst du übernatürliche Feinde bezwingen.

Return to Monkey Island

Es ist schon eine ganze Weil her, seit wir mit Guybrush Threepwood alberne Gewässer befahren haben – doch beim Klabautermann, das Warten hat nun ein Ende! Der freundliche Pirat ist zurück in Return to Monkey Island, der sechsten Auskopplung der überaus beliebten Point-and-Click-Abenteuerserie.

Weitere Spiele

