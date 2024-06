Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 2 zu iOS 18 und iPadOS 18 veröffentlicht. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben eine weitere Möglichkeit, sich intensiver mit dem kommenden iPhone- und iPad-Update zu beschäftigen.

Mitte Juni hat Apple im Rahmen seiner WWDC 2024 Keynote einen ersten Ausblick auf iOS 18 und iPadOS 18 gegeben und darüberhinaus über die Zukunft von macOS, watchOS, tvOS, HomePod Software und visionOS gesprochen. Kurz nach dem Special Event erschien die Beta 1 der kommenden Systeme.

Mit der Beta 1 hat Apple den Grundstein für iOS 18 und Co. gelegt und bereits allerhand Neuerungen implementiert. Bis zur finalen Version werden allerdings noch ein paar wenige Monate vergehen. Aktuell gehen wir davon aus, dass die jeweils finalen Versionen im Laufe des Septembers freigegeben werden. Bis dahin nutzt der Hersteller aus Cupertino die Zeit, um weitere Features zu implementieren, Fehler zu beseitigen und die Leistung des Systems zu optimieren.

Am einfachsten können Entwickler die Beta 2 direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installieren. Hierfür muss allerdings die Apple ID des zugehörigen Entwicklerprofils verknüpft sein. Die Kurzbeschreibung zu iOS 18 liest sich wie folgt

Apple hat eine Vorschau auf iOS 18 gegeben, ein bedeutendes Update mit mehr Anpassungsoptionen, der bisher größten Überarbeitung der Fotos App, neuen Features für Nutzer den Eingang in Mail zu verwalten, Nachrichten über Satellit und vieles mehr. Nutzer können Apps und Widgets in jedem freien Bereich auf dem Homescreen anordnen, die Tasten am unteren Rand des Sperrbildschirms anpassen und im Kontrollzentrum schnell auf zusätzliche Steuerelemente zugreifen. Fotomediatheken werden automatisch in einer einzigen Ansicht in Fotos organisiert, und mit hilfreichen neuen Sammlungen sind Favoriten einfach griffbereit. Mail vereinfacht den Posteingang und sortiert E-Mails mit On‑Device Intelligenz nach Kategorien. iMessage bekommt völlig neue Texteffekte. Durch dieselbe bahnbrechende Technologie, wie bei den bestehenden iPhone Satelliten Features, können Nutzer in der Nachrichten App jetzt über Satellit kommunizieren, wenn keine Verbindung zum Mobilfunk oder einem WLAN verfügbar ist.