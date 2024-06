Mit iPadOS 18 werdet ihr erstmals die Möglichkeit erhalten, dass ihr an ein iPad angeschlossene externe Laufwerke formatieren könnt. Bis dato musstet ihr das externe Laufwerk an einen Mac anschließen, um dieses für die Nutzung am iPad vorzubereiten.

iPadOS 18: externe Laufwerke lassen sich formatieren

Aktuell testen wir die Samsung Portable SSD T9 (Der Testbericht erscheint in Kürze). Unter anderem haben wir dabei die SSD an einem Mac, iPhone und iPad verwendet. Dabei stellte sich unter anderem die Frage, warum man ein externes Laufwerk nicht direkt am iPad formatieren kann.

Thematisch passend, ist Kaleb Cadle (via Caschy) über eine Neuerung von iPadOS 18 gestolpert. Mit dem kommenden iPad-Update, welches im Herbst dieses Jahres für alle Nutzer erscheinen wird, könnt ihr nicht nur einzelne Dateien auf einem externen Datenträger löschen, sondern den kompletten Datenträger formatieren. Wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst lediglich das Kontextmenüs des Laufwerks über die Datein-App aufrufen und anschließend „Löschen“ auswählen. Anschließend könnt ihr den Namen für euer externes Laufwerk bestimmen und das Format wählen (APFS, ExFAT oder MS-DOS (FAT).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren