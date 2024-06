Apple wird seine bevorstehenden KI-Services in iOS 18 und anderen Betriebssystemen unter der Bezeichnung Apple Intelligence vermarkten. Das Unternehmen plant jedoch auch, den Nutzern in Zukunft die Wahl zwischen verschiedenen KI-Modellen zu lassen. Während ChatGPT von OpenAI im Moment die einzige zusätzliche Option ist, deuten sich weitere Kooperationen an, wie zum Beispiel mit Metas generativem KI-Modell.

Potenzielle KI-Partnerschaften

Apple hat dem Wall Street Journal zufolge mit Meta über die Integration der generativen künstlichen Intelligenztechnologie des Social-Media-Riesen gesprochen. Dass es Metas hauseigene KI-Technologie tatsächlich in Apples Betriebssysteme schaffen könnte, liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Sowohl frühere Gerüchte als auch Apples Software-Chef Craig Federighi selbst haben angedeutet, dass Apple mit mehreren Partnern zusammenarbeiten möchte, um den Verbrauchern eine Auswahl an Optionen zu bieten.

Meta ist nicht der erste Name, der mit Apple in Verbindung gebracht wird, um generative KI auf iPhones zu bringen. Der wichtigste Partner in diesem Zusammenhang ist OpenAI, denn ChatGPT 4o steht bereits fest als eine Option in iOS 18. Google wurde ebenfalls als möglicher Partner genannt. Zumindest am Rande wurden auch Anthropic und Perplexity für eine Kooperation erwähnt.

Ein möglicher Deal mit Meta könnte der Art und Weise ähneln, wie OpenAI seine Zusammenarbeit mit Apple strukturiert hat. Berichten zufolge will Apple für KI-Integrationen nichts bezahlen und stattdessen Meta oder jedem anderen KI-Anbieter, den das Unternehmen zulässt, den Verkauf von Abonnements für KI-Service über iOS, iPadOS und macOS erlauben.

Wie bei den anderen Gerüchten über Apples KI-Partner ist auch hier nicht bekannt, wie weit die Verhandlungen fortgeschritten sind. Der Bericht des Wall Street Journal macht jedoch deutlich, dass der Deal mit Meta noch nicht abgeschlossen ist und noch scheitern könnte.

