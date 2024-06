Amazon hat vor wenigen Augenblicken den Prime Day 2024 angekündigt. Dieser findet am 16. und 17. Juli statt. Genau wir im vergangenen Jahr warten wieder 48 Stunden lang spannende Angebote von Top-Marken auf euch. Ein paar richtig heiße Deals starten bereits am heutigen Tag. So erhaltet ihr 3-Gratis-Monate Audible sowie 5 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited. Kein Prime-Kunde? Kein Problem. Hier könnt ihr Prime 30-Tag kostenlos ausprobieren.

Amazon kündigt Prime Day 2024 an

In den letzten Wochen wurde bereits über das Datum für den Prime Day 2024 spekuliert. Nun hat Amazon die Katze aus dem Sack gelassen und das langersehnte Datum für den Prime Day 2024 bekannt gegeben. Vom 16. bis 17. Juli erhalten Prime-Mitglieder exklusiven Zugang zu hunderttausenden von Angeboten in allen Kategorien, angefangen bei Bekleidung über Elektronik bis hin zu Küche & Haushalt oder Beauty – sowohl von Top-Marken wie Lego, Sony, AEG und WMF als auch von kleinen und mittleren Unternehmen.

Neue Angebote werden während des gesamten Zeitraums veröffentlicht, sodass es für Prime- Mitglieder am mittlerweile zehnten Prime Day immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt.

Ausgewählte Angebote vorab erhältlich

Prime-Mitglieder können schon jetzt sparen, denn sie haben frühzeitigen Zugang zu ausgewählten Aktionen sowie Angeboten:

Kunden, die Prime noch nicht nutzen, können sich unter amazon.de/prime anmelden und am Prime Day teilnehmen. Prime-Mitglieder profitieren neben den großartigen Angeboten unter anderem von der schnellen und kostenlosen Lieferung von Millionen von Artikeln sowie vielfältiger und preisgekrönter Unterhaltung.

-> Hier findet ihr alle Infos zum Amazon Prime Day 2024

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren