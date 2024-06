Amazon hat das beste Amazon Music Unlimited Angebot aller Zeiten aufgelegt. Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Service nun fünf Monate kostenlos testen (Nicht-Prime-Kunden erhalten 3-Gratis-Monate). Einen besseren Zeitpunkt gab es bislang nicht, Amazon Music Unlimited zu testen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, so könnt ihr das Ganze unter amazon.de/prime kostenlos testen.

Amazon schenkt euch 5 Monate „Amazon Music Unlimited“

In der Vergangenheit haben wir bereits den ein oder anderen „Amazon Music Unlimited“-Deal erlebt. 5 Monate konntet ihr euch bisher noch nicht sichern. Der Online Händler hat nicht nur den Prime Day 2024 angekündigt (findet am 16. und 17. Juli statt, sondern gleichzeitig die ersten Angebote gestartet. Dazu gehört es eben, dass Prime-Kunden 3 Gratis-Monate Audible und 5 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited erhalten.

In den Teilnahmebedingungen heißt es

Indem Du auf „Jetzt kostenpflichtig anmelden“ klickst, akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen und ermächtigst uns, nach Ablauf des 5-monatigen Gratiszeitraums die Gebühr in Höhe von 9,99 €/Monat inkl. MwSt. jeweils über Deine Standardzahlungsart oder eine andere in Deinem Konto hinterlegte Zahlungsart einzuziehen. Du kannst Deine Mitgliedschaft jederzeit auch nach Ablauf des Gratizzeitraums beenden, am einfachsten in Deinen Amazon Music Einstellungen. Aktionsbedingungen gelten.

Amazon Music Unlimited bietet euch den Zugriff auf über 100 Millionen Songs. Alle Titel stehen in HD und somit in „verlustfreier“ Qualität bereit. Darüberhinaus werden über 7 Millionen Songs in Ultra HD offeriert. Dabei handelt es sich um eine noch höhere Audioqualität (bis zu 24Bit, 192kHz). Zusätzlich bietet Amazon Music Unlimited tausende Songs in Dolby Atmosphäre und 360 Reality Audio an.

In unseren Augen gab es bislang keine besseren Argumente Amazon Music Unlimited auszuprobieren. Ihr könnt Amazon Music Unlimited 5 Monate komplett kostenlos ausprobieren. Falls euch der Streaming-Dienst nicht zusagt, so kündigt ihr zum Anlauf der 5 Monate, so dass keine Kosten entstehen.

-> Hier geht es zu den 5 Gratis-Monaten Amazon Music Unlimited

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren