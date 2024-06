Apple hat eine Verzögerung seiner Pläne für den Bau eines bedeutenden neuen Campus in North Carolina bekannt gegeben. Das ursprünglich im Jahr 2021 angekündigte Projekt sieht eine beträchtliche Investition von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vor, wobei ein erheblicher Teil dieses Kapitals für ein Technik- und Forschungszentrum vorgesehen ist.

Pläne um bis zu vier Jahre verschoben

Das Campus-Projekt hat seit seiner Ankündigung nur minimale Fortschritte gemacht. Kürzlich teilte Apple dem Triangle Business Journal mit, dass das Unternehmen die Bauarbeiten pausiert hat. In Absprache mit dem Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper und dem Handelsministerium von North Carolina will Apple den Zeitplan für das Projekt um vier Jahre ausdehnen. Es wurden keine spezifischen Gründe für die Verzögerung genannt, allerdings bekräftigte Apple sein Engagement für das Projekt in North Carolina.

„Apple ist seit über zwei Jahrzehnten in North Carolina tätig. Und wir sind fest entschlossen, unsere Teams hier zu vergrößern. In den letzten drei Jahren haben wir unser Team in Raleigh um mehr als 600 Mitarbeiter erweitert, und wir freuen uns darauf, unseren neuen Campus in den kommenden Jahren auszubauen“, so Apple.

Im vergangenen Jahr reichte Apple Entwicklungspläne für die erste Phase des Campus-Baus ein. Der Zeitplan für das Projekt war allerdings für die Öffentlichkeit nicht ersichtlich. Die erste Phase umfasst sechs Gebäude, ein Parkhaus und insgesamt 65.000 Quadratmeter Bürofläche sowie 17.600 Quadratmeter Nebenflächen und fast 3.000 Parkplätze.

Apple besitzt an diesem Standort eine Gesamtfläche von 281 Hektar. Die Zukunftspläne von Apple, die aus den eingereichten Entwicklungsplänen hervorgehen, lassen vermuten, dass weitere Phasen folgen werden. Der Tech-Riese hatte zuvor angekündigt, dass er mindestens 3.000 neue Arbeitsplätze in North Carolina schaffen will, insbesondere in den Bereichen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Software-Engineering und anderen hochmodernen Bereichen.

