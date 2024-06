Apple hat vor wenigen Augenblicken eine neue Generation seines Beats Pill Lautsprecher angekündigt. Dieser zeichnet sich unter anderem durch kraftvolleren Sound, Schutz vor Staub und Wasser nach IP67, Audio und Aufladen über USB-C, iOS- und Android-Kompatibilität und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit aus. Der neue Beats Pill kann ab sofort in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA bestellt werden. In Deutschland fällt der Startschuss am 06. August 2024.

Neuer Beats Pill Lautsprecher ist da

In den letzten Wochen zeichnete sich bereits ab, dass Apple zeitnah einen neuen Beats Pill Lautsprecher ankündigen wird. Zuletzt zeichnete sich ab, dass die Ankündigung am heutigen 25. Juni 2024 erfolgt. Genau so kam es auch. Vor wenigen Augenblicken hat Apple den neuen Beats Pill angekündigt.

Der von Grund auf neu entwickelte Beats Pill Lautsprecher bietet einen besseren Klang als je zuvor, ist leichter und tragbarer als sein Vorgänger und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Mit USB-C für Audio und zum Aufladen, Schutz vor Staub und Wasser nach IP67 und nativer dualer Kompatibilität mit iOS und Android ist Beats Pill der perfekte Begleiter für jede Gelegenheit.

„Beats Pill ist zurück und besser als je zuvor – mit ausgezeichnetem Klang, ganztägiger Akkulaufzeit und praktischen Funktionen“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats bei Apple. „Von den beliebten Pill Characters bis hin zu Cameos in den weltweit am meisten angeschauten Musikvideos, ist die originale Beats Pill ein Phänomen der Popkultur. Wir freuen uns sehr, den Fan-Liebling komplett überarbeitet zu haben und mit neuen Features in seinem unverwechselbaren Design zurückbringen zu dürfen.

Apple schreibt

Beats Pill wurde entwickelt, um unglaublich gut zu klingen – sowohl zuhause als auch unterwegs. Die verbesserte akustische Architektur liefert einen kraftvollen, raumfüllenden Sound, druckvollen Bass und einen optimierten Klang im gesamten Audiospektrum. Der vollständig neu entwickelte Racetrack Woofer mit stärkeren Neodym-Magneten hat 28 Prozent mehr Power und verdrängt 90 Prozent mehr Luftvolumen, während seine innovative Struktur mit radialer Verrippung dazu beiträgt, Verzerrungen im Tieftonbereich zu minimieren — selbst bei hoher Lautstärke. Der überarbeitete Hochtöner ist in einem eigenen Gehäuse befestigt, um für zusätzliche Stabilität zu sorgen, Verzerrungen zu reduzieren und besticht durch kristallklare Höhen und satte Mitten. Die schlanke Beats Pill ist um 20 Grad nach oben geneigt, um Schallwellen optimal in Richtung des Kopfes aussenden zu können und Schallreflexionen zu minimieren. Beats Pill ist zehn Prozent leichter als sein Vorgänger und verfügt über einen abnehmbaren Tragegurt und eine Soft-Grip Silikon-Rückseite. Mit IP67-Klassifizierung für Schutz vor Staub und Wasser bietet Beats Pill hervorragende Langlebigkeit – zuhause und unterwegs.

Zur Beschallung einer Party oder für das Surround Sound Feeling kann man zwei Beats Pill Lautsprecher einfach mit dem Verstärker-Modus oder dem Stereo-Modus miteinander synchronisieren und erhält das doppelte Sounderlebnis.

Beats Pill ist sowohl mit iOS als auch mit Android kompatibel und bietet sofortiges Koppeln per 1-Klick, automatisches Verbinden mit allen Geräten der Nutzer:innen sowie „Wo ist?“ und „Mein Gerät finden“.

Preis & Verfügbarkeit

Ihr könnt Beats Pill ab heute in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA bestellen. Der Lautsprecher wird ab Donnerstag, 27. Juni 2024 ausgeliefert. Ab Dienstag, 6. August 2024 kann Beats Pill in über 90 weiteren Ländern und Regionen, darunter Deutschland, für 169,95 Euro über den Apple Online Store bestellt werden. Der Lautsprecher ist in folgenden drei Farben erhältlich: Mattschwarz, Signalrot und Champagner. Die Auslieferung erfolgt hierzulande ab Donnerstag, 8. August 2024.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren