Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen am heutigen Tag Tap to Pay auf dem iPhone in Deutschland einführt. Damit können Geschäfte jetzt reibungslos und sicher Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und anderen digitalen Geldbörsen akzeptieren.

Apple führt Tap to Pay auf dem iPhone in Deutschland ein

Nachdem Apple in den letzten Wochen und Monaten bereits Tap to Pay auf dem iPhone in verschiedenen Ländern (u.a. in Kanada und Italien sowie Japan) eingeführt hatte, fällt am heutigen Tag der Startschuss in Deutschland.

Tap to Pay und ermöglicht Millionen von Händlern, das iPhone für eine reibungslose und sichere Abwicklung von kontaktlosen Zahlungen im Ladengeschäft zu nutzen. Tap to Pay auf dem iPhone macht es für Unternehmen jeder Größe einfach, Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und anderen digitalen Geldbörsen zu akzeptieren, indem sie nur ein iPhone und eine vom Zahlungspartner unterstützte iOS App verwenden — ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals.

Weiter heißt es, dass Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva ab heute die ersten Zahlungsplattformen in Deutschland sind, die Tap to Pay auf dem iPhone anbieten. mollie, PAYONE, Revolut, die Sparkassen-Finanzgruppe und Stripe werden Tap to Pay auf dem iPhone im Laufe dieses Jahres einführen.

Und auch erste Händler sind bereits mit von der Partie. Nicht nur alle Apple Stores in Deutschland unterstützen ab sofort Tap to Pay auf dem iPhone, auch die Einführung bei bei Händlern wie Dyson, GANNI und Rituals startet. Zudem macht gastronovi Tap to Pay auf dem iPhone in seinen Kassensystemen verfügbar, die von Tausenden von Restaurants im ganzen Land genutzt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren