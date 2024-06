Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 2 zu iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 und Co. veröffentlicht. Neben den Anpassungen, die Apple in die iPadOS 18 Beta 2 innerhalb der EU hat einfließen lassen, um dem Gesetz über digitale Märkte (DMA) zu entsprechen, wurden allerhand weitere Neuerungen in der Beta 2 implementiert.

iOS 18 Beta 2: Das ist neu

Die Freigabe der iOS 18 Beta 2 erfolgte exakt zwei Wochen nachdem Apple die erste Beta bereitgestellt hatte. Aktuell ist die Beta 2 nur für eingetragene Entwickler verfügbar, im Laufe des Julis wird Apple auch eine öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm zur Verfügung stellen.

iPhone Mirroring

iPhone Mirroring gehört für uns zu den spannendes Neuerungen, die Apple für das Zusammenspiel zwischen iOS 18 und macOS Sequoia angekündigt hat. Mit der Beta 2 implementiert Apple diese Funktion nun. iPhone Mirroring kann aktiviert werden, indem ihr auf einem Mac auf das neue iPhone Mirroring Symbol klickt und den Anweisungen folgt.

Mit iPhone Mirroring habt ihr vollen Zugriff auf euer iPhone und können damit interagieren – direkt auf ihrem Mac. Das Hintergrundbild und die Symbole werden genau wie auf dem iPhone angezeigt und man kann zwischen den Seiten auf dem Home­screen hin- und herstreichen oder wichtige Apps öffnen und nutzen. Ihr könnt auch die Tastatur, das Trackpad und die Maus auf dem Mac verwenden, um mit dem iPhone zu interagieren und sogar Audio kann wiedergegeben werden. Inhalte können per Drag & Drop reibungslos zwischen iPhone und Mac bewegt werden. Das iPhone bleibt dabei gesperrt, sodass niemand darauf zugreifen oder sehen kann, was passiert.

Die Einführung der Funktion innerhalb der EU könnte sich verzögern.

RCS-Unterstützung für Nachrichten-App

Bereits vor geraumer Zeit hatte Apple offiziell bestätigt, dass die Nachrichten-App auch den Rich Communication Standard (RCS) unterstützen wird. Mit der iOS 18 Beta 2 fällt nun der Startschuss. ‌iOS 18‌ Beta 2 fügt einen Schalter für das neue RCS- Nachrichtenprotokoll in den Einstellungen zur Nachrichten-App hinzu. RCS soll SMS und MMS ersetzen. Wie es scheint, ist RCS allerdings noch nicht vollständig implementiert. RCS ist noch nicht funktionsfähig und wird auch noch nicht allen Nutzern angezeigt.

Letztendlich soll die Unterstützung von RCS das „Chat-Erlebnis“ mit Android-Nutzern verbessern – insbesondere bei Gruppen-Chats und dem Austausch von Fotos und Videos. Zudem sollen verschiedene Funktionen wie der Lesebestätigung, Echtzeit-Tippindikatoren etc. unterstützt werden.

Homescreen

Das App Store- Symbol auf dem Homescreen verfügt jetzt über einen Dunkelmodus, der die Hintergrundfarbe der App ändert. Es gibt auch einen Schalter zum Tönen des Hintergrundbilds, der im automatischen Modus verwendet werden kann. Der Schalter macht das von euch gewählte Hintergrundbild dunkler.

Bei einigen Icons verbessert die zweite Beta den Kontrast der Tönungsfunktion durch Hinzufügen weiterer dunkler Bereiche, so Macrumors.

Widgets

iOS 18 Beta 2 bringt eine neue Connected Card Wallet-Widget-App. Diese scheint allerdings noch nicht funktionsfähig zu sein. Connected Cards lässt sich in die Wallet-App integrieren, um den gesamten Kartensaldo und den Transaktionsverlauf anzuzeigen.

Passwörter-App

Mit iOS 18 führt Apple eine eigenständige Passwörter-App ein. In der Beta 2 findet ihr in der Hauptansicht der App ein neues „+“-Symbol, sodass Sie ein neues Element hinzufügen können, ohne auf das Symbol „Alle“ tippen zu müssen.

Kontrollzentrum

Im Kontrollzentrum findet ihr einen Ein-Aus-Schalter, mit dem ihr euer iPhone ausschalten könnt. Der Power-Button im Kontrollzentrum hat ein ausgeprägteres haptisches Gefühl beim Drücken. Ihr könnt euer Gerät nur durch ein Drücken des Buttons ausschalten, ein einfaches Tippen reicht nicht aus. Dies soll verhindern, dass ihr euer Gerät versehentlich ausschaltet.

