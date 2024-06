Wie angekündigt, hat Apple am gestrigen Abend die Beta 2 zu iOS 18, iPadOS 18 und Co. veröffentlicht. Neben neuen Funktionen, die implementiert, und Fehler die beseitigt wurden, hat insbesondere die iPadOS 18 Beta 2 Neuerungen für Anwender in der EU im Gepäck. So werden mit der iPadOS 18 Beta 2 alternative App Stores unterstütz und zudem sind weitere App-relevante Neuerungen an Bord.

iPadOS 18 Beta 2 unterstützt alternative App Stores und weitere EU-Anpassungen

Um dem Gesetzt über digitale Märkte zu entsprechen hat Apple mit dem Update auf iOS 17.4 allerhand Änderungen für Nutzer in der EU implementiert. Nachdem die EU bereits erklärt hatte, dass iPadOS ebenfalls unter die Vorschriften des DMA fällt, weitet Apple die Änderungen mit der iPadOS 18 Beta nun auch auf das iPad aus.

Zu den Änderungen gehören unter anderem die Unterstützung alternativer App Store sowie alternativer Zahlungsoptionen im App Store, ein standardmäßiger Webbrowser-Auswahlbildschirm in Safari, die Möglichkeit für Webbrowser, auf iPhone und iPad andere Web-Engines als Apples WebKit zu verwenden, und mehr.

Noch befindet sich iPadOS 18 am Beginn seiner Beta-Phase. Mit der finalen Freigabe rechnen wir im September.

