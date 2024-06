Apple TV+ hat die Erweiterung seines Portfolios bekannt gegeben und dieses Mal sogar mit deutscher Beteiligung. In Kooperation mit ZDFneo bringt Apple TV+ die Krankenhaus-Serie „KRANK Berlin“ mit Haley Louise Jones auf die Mattscheibe.

Apple TV+ kündigt Krankenhaus-Serie „KRANK Berlin“ mit Haley Louise Jones an

Apple TV+ hat in Zusammenarbeit mit ZDFneo das neue rasante Ärztedrama „KRANK Berlin“ mit acht Folgen von Violet Pictures und Real Film Berlin angekündigt, das vom ehemaligen Notarzt und Drehbuchautor Samuel Jefferson und Viktor Jakovleski mitgestaltet wurde.

In „KRANK Berlin“ spielen Haley Louise Jones („Dear Child“, „Paradise“) als Dr. Parker und Slavko Popadić („Crooks“) sowie Şafak Şengül („Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush“), Aram Tafreshian („Dogs of Berlin“), Samirah Breuer („The Gryphon“), Bernhard Schütz („Barbarians“) und Peter Lohmeyer („I don’t work here“) mit.

Die Leitung einer chaotischen Notaufnahme im härtesten und überfülltesten Krankenhaus Berlins ist keine leichte Aufgabe für die junge Dr. Parker, die nach dem Zusammenbruch ihres Privatlebens in München einen Neuanfang in der Hauptstadt sucht. Als sie versucht, notwendige Reformen durchzusetzen, sieht sich Parker mit dem Widerstand des unterbezahlten, schlecht ausgestatteten und chronisch übermüdeten Krankenhauspersonals konfrontiert, das nur mit einer unverzichtbaren Portion schwarzen Humors überlebt. Doch angesichts eines zunehmend gnadenlosen Gesundheitssystems muss das angeschlagene Team seine Differenzen beiseite legen und zusammenhalten, um Leben zu retten.

Die Serie wird von Violet Pictures und Real Film Berlin für ZDFneo und Apple TV+ produziert, ausführende Produzenten sind Alexis von Wittgenstein („Oktoberfest: Beer & Blood“) von Violet Pictures und der Emmy-nominierte Henning Kamm („Unorthodox“) von Real Film. Regie bei „KRANK Berlin“ führen Alex Schaad („Skin Deep“) und Fabian Möhrke („Eichwald, MdB“). Die internationalen Rechte liegen bei Beta Film.

