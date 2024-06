Mac-Besitzer können in macOS Sequoia den Klang ihrer AirPods oder kompatiblen Beats-Kopfhörer nach ihren Wünschen personalisieren. So lassen sich mit den „Kopfhörer-Anpassungen“ der Klang für bestimmte Szenarien optimieren, der Verstärkungsgrad einstellen, Audiogramme importieren und mehr.

Frequenzen, Klang und Verstärkung anpassen

macOS Sequoia erhält die vom iPhone bekannte Funktion „Kopfhörer-Anpassungen“. Mithilfe der Funktion können Nutzer bei unterstützten Apple- und Beats-Kopfhörern leise Töne verstärken und bestimmte Frequenzen an das eigene Gehör anpassen. Mit den Anpassungen können Musik, Filme, Telefonanrufe und Podcasts deutlicher und klarer klingen.

Die „Kopfhörer-Anpassungen“ wurden in der zweiten Entwickler-Beta von macOS Sequoia entdeckt und befinden sich in den Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Audio (unter iOS 18 findet ihr die Funktion in den Einstellungen > Bedienungshilfen > Audio & Visuelles > Kopfhörer-Anpassungen).

Nachdem ihr die „Kopfhörer-Anpassungen“ aktiviert habt, könnt ihr eure AirPods oder Beats für ausgewogene Töne, Stimmumfang oder Höhen abstimmen. Ihr könnt auch ein Audiogramm verwenden, um eure Audioeinstellungen anzupassen und die Genauigkeit und Klangqualität zu optimieren. Audiogramme verwenden Reintontests und zeigen an, wie laut Töne sein müssen, damit ihr sie hören könnt. Tippt hierfür auf „Eigene Audiokonfiguration“ und anschließend auf „Audiogramm verwenden“, um eure Audiogrammdaten aus der Health-App zu verwenden und die Audioeinstellungen anzupassen.

Die Kopfhörer-Anpassungen funktionieren laut Apple mit folgenden Kopfhörern:

AirPods Pro (1. und 2. Generation)

AirPods (2. und 3. Generation)

AirPods Max

Apple EarPods (mit 3,5 mm-Kopfhörerstecker oder Lightning Connector)

Powerbeats

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Beats Fit Pro

macOS Sequoia befindet sich derzeit in der Betaphase für Entwickler, eine öffentliche Betaphase soll im Juli folgen. Das Update wird wahrscheinlich im September oder Oktober für alle Nutzer veröffentlicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren