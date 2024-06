macOS 15 Sequoia führt eine deutliche Verbesserung der Speicherverwaltung für App-Installationen ein. Ab macOS Sequoia benötigen App-Downloads und -Installationen aus dem Mac App Store nicht mehr die doppelte Menge an Speicherplatz. Stattdessen entspricht der benötigte freie Speicherplatz nun der endgültigen Installationsgröße der App plus einem kleinen Puffer.

macOS 15 optimiert die Speicheranforderungen für App Store Installationen

Die neue Speicherplatzanforderung in macOS Sequoia kommt vor allem Nutzern zugute, die große Spiele herunterladen wollen. Ein „Death Stranding“ wiegt beispielsweise rund 77 GB, und da kann es schon einmal mit dem Speicherplatz knapp werden, wenn sich macOS für den Download und die Installation den doppelten Speicherplatz reserviert. Das soll laut Apple mit macOS Sequoia der Vergangenheit angehören. In den Release Notes der zweiten Beta von macOS Sequoia heißt es:

„Ab macOS 15 benötigt der App Store nicht mehr den doppelten freien Speicherplatz für den ersten Download und die Installation einer App. Der erforderliche freie Speicherplatz entspricht nun der endgültigen Installationsgröße der App plus einem kleinen Puffer. Entwickler sollten diese Änderung bei allen Mitteilungen berücksichtigen, die sie bezüglich der Größenanforderungen machen.“

Indem die Anforderungen an den freien Speicherplatz enger an die tatsächlichen App-Größen angepasst werden, sollte macOS Sequoia den Nutzern schon im Vorfeld eine bessere Vorstellung davon geben, ob sie eine App aus dem Mac App Store installieren können, was die allgemeine Speicherverwaltung erleichtert.

Derzeit befindet sich macOS Sequoia in der zweiten Entwickler-Beta, eine öffentliche Beta wird für Juli erwartet, gefolgt von einer allgemeinen Veröffentlichung im Herbst.

