Im Laufe des heutigen Vormittags haben wir euch darüber informiert, dass Apple Tap to Pay auf dem iPhone in Deutschland einführt. Kaum erreichte uns die Mitteilung von Apple erreichte uns auch ein Hinweis von SumUp ist mit von der Partie und bietet ab sofort „Tap to Pay“ auf dem iPhone für Kunden in Deutschland an.

SumUp bietet ab sofort „Tap to Pay“ auf dem iPhone für Kunden in Deutschland

Mit Tap to Pay auf dem iPhone können SumUp Händler nun ganz einfach kontaktlose Zahlungen akzeptieren, darunter Kredit- und Debitkarten sowie Apple Pay und andere digitale Wallets. Dazu brauchen sie lediglich ein iPhone und die kostenlose SumUp iOS App – keine weitere Hardware ist nötig.

Die Verfügbarkeit bedeutet für SumUp Händler, auch wenn sie ein Kleinstunternehmen besitzen, oder gerade erst ein Geschäft gegründet haben – kontaktlose Zahlungen können jetzt überall und jederzeit angenommen werden, solange ein kompatibles iPhone und die SumUp iOS App vorhanden sind. Tap to Pay auf dem iPhone eignet sich neben anderen Businesstools als ideales Sprungbrett für Nanohändler, die ihr Geschäft erweitern und neue Zahlungslösungen einsetzen möchten. Tap to Pay auf dem iPhone kann außerdem bestehende Kassensysteme ergänzen, etwa als zusätzliche Lösung für Servicepersonal in Restaurants. Das Feature stellt somit einen wichtigen Schritt in der Demokratisierung digitaler Zahlungen dar – ein Ziel, für das sich SumUp bereits seit über einem Jahrzehnt branchenführend einsetzt.

Über Tap to Pay auf dem iPhone lassen sich alle Formen von kontaktlosen Zahlungen akzeptieren – von kontaktlosen Kredit- und Debitkarten bis Apple Pay und anderen digitalen Wallets. SumUp Händler:innen haben die Möglichkeit, Tap to Pay auf dem iPhone direkt in ihren App-Einstellungen zu aktivieren.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein iPhone XS oder neuer, auf dem die aktuelle Version von iOS installiert ist.

