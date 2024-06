Amazon hat den Prime Day 2024 angekündigt. Allerdings müsst ihr nicht erst bis zum 16. und 17. Juni auf die erste Deals warten, vorab warten bereits ein paar heiße Angebote auf Prime-Mitglieder. So erhaltet ihr beispielsweise 3-Gratis-Monate Audible. Darüberhinaus gibt es kostenlose Videospiele für Prime-Mitglieder.

Amazon: Kostenlose Videospiele für Prime-Mitglieder

Zur Feier des Prime Days 2024 können Prime-Mitglieder ab sofort und bis 16. Juli eine Auswahl von 15 beliebten und klassischen PC-Spielen ohne zusätzliche Kosten erhalten, darunter Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, STAR WARS Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords, Hitman Absolution und mehr.

Ab sofort erhältlich: Deceive Inc. [Epic Games Store]

Ab sofort erhältlich: Tearstone: Thieves of the Heart [Legacy Games Code]

Ab sofort erhältlich: The Invisible Hand [Amazon Games App]

Ab sofort erhältlich: Call of Juarez [GOG-Code]

Ab 27. Juni erhältlich: Forager [GOG-Code]

Ab 27. Juni erhältlich: Card Shark [Epic Games Store]

Ab 27. Juni erhältlich: Heaven Dust 2 [Amazon Games App]

Ab 27. Juni erhältlich: Soulstice [Epic Games Store]

Ab 3. Juli erhältlich: Wall World [Amazon Games App]

Ab 3. Juli erhältlich: Hitman Absolution [GOG-Code]

Ab 3. Juli erhältlich: Call of Juarez: Bound in Blood [GOG-Code]

Ab 11. Juli erhältlich: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge [Epic Games Store]

Ab 11. Juli erhältlich: STAR WARS: Knights of the Old Republic II — Die Sith-Lords [Amazon Games App]

Ab 11. Juli erhältlich: Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store]

Ab 11. Juli erhältlich: Samurai Bringer

-> Hier geht es zu den kostenlosen Videospielen für Prime-Mitglieder

