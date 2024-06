Apple hat vor wenigen Augenblicken bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Diagnosewerkzeug für das Self Service-Reparaturprogramm in Deutschland und 31 weitere europäischen Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien und die Niederlande, einführt.

Apple führt Diagnosewerkzeug für das Self Service-Reparaturprogramm in Deutschland ein

Der ein oder andere Leser unseres Blogs wird sich erinnern, dass Apple im Dezember 2023 ein Diagnosewerkzeug für das Self Service-Reparaturprogramm in den USA eingeführt hat.

Bei dem sogenannten Diagnosewerkzeug handelt es sich um ein Softwaretool, dass sich an Nutzer mit den erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zur Eigenreparatur von Apple-Geräten richtet. Es bietet die Möglichkeit, dieselben umfassenden Diagnosefunktionen zu nutzen, die auch von autorisierten Apple Service Providern und unabhängigen Reparaturdiensten verwendet werden. Nutzer können mit dem Softwaretool Produkte auf optimale Teilefunktionalität und -leistung testen. Zudem hilft es dabei, festzustellen, welche Teile möglicherweise repariert werden müssen. Mit dieser Erweiterung unterstützt das Apple Diagnosewerkzeug für das Self Service-Reparaturprogramm jetzt iPhone-, Mac- und Studio Display-Modelle in 33 Ländern und 24 Sprachen. Zuletzt hatten die Reparatur-Spezialisten von iFixit das Apple Diagnosewerkzeug gelobt.

Das Diagnosewerkzeug ist Teil von Apples laufenden Bemühungen, die Lebensdauer von Apple-Produkten zu verlängern. Die beste Art der Reparatur für Kunden und den Planeten ist eine, die nie erforderlich ist. Begleitend zur Erweiterung des Diagnosewerkzeugs auf weitere Länder hat Apple ein White Paper veröffentlicht, in dem die Grundsätze des Unternehmens für ein langlebiges Design erläutert werden – ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen Produkthaltbarkeit und Reparaturfähigkeit.

Das „Apple Self Service Repair“-Programm ist im April 2022 in den USA gestartet. In Deutschland fiel der Startschuss im Dezember 2022. Das „Self-Service-Reparatur“-Programm Store bietet Zugang zu Einzelteilen und Werkzeugen sowie Reparaturanleitungen. Seid ihr technikversiert und verfügt ihr über Erfahrung mit der Reparatur elektronischer Geräte, dann könnt ihr eure eigenen Reparaturen durchzuführen und dabei auf die gleichen Anleitungen, Teile und Werkzeuge zurückzugreifen, die auch in den Apple Stores und bei den autorisierten Apple Service Providern verwendet werden. Self Service Repair unterstützt 42 Apple-Produkte und umfasst jetzt auch MacBook Air-Modelle mit M3-Chip. Nächstes Jahr wird Kanada das 34. Land sein, in dem Apple Self Service Repair anbietet.

