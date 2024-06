Am späten gestrigen Abend hat Apple ein Firmware-update für seine Kopfhörer-Familie veröffentlicht. Konkret steht das Firmware-Update für die AirPods Pro 2 (Lightning- und USB-C Version), die erste Generation der AirPods Pro, AirPods (2. und 3. Generation), AirPods Max sowie die Beats Fit Pro und PowerBeats Pro zur Verfügung. Wie sich nun herausstellt, schließt Apple mit den Updates eine Sicherheitslücke bei den genannten Kopfhörern.

Apple veröffentlicht Sicherheitsupdate für AirPods, AirPods Pro, AirPods Max und Beats-Kopfhörer

Ab sofort stehen Firmware-Upates für verschiedene Apple Kopfhörer bereit. Die Modelle der zweiten Generation der ‌AirPods Pro‌, die PowerBeats Pro und die Beats Fit Pro, verfügen jetzt über die Firmware-Version 6F8 (vorher 6F7), während für die anderen Modelle die Firmware-Version 6A326 (vorher 6A321) auf den Apple Servern wartet.

Aus den reinen Release-Notes zu den Updates gehen lediglich „Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen“ hervor. Etwas konkreter wird Apple in einem separat veröffentlichten Support Dokument. Dort spricht das Unternehmen aus Cupertino davon, dass mit den jüngsten Firmware-Updates eine Sicherheitslücke geschlossen wird. Diese ermöglicht einen Angreifer in Bluetooth-Reichweite die Details eines Geräts zu initiieren, mit dem ihr eure Kopfhörer zuvor verbunden hatten, um so Zugriff auf eure Kopfhörer zu erhalten.

Klingt vielleicht schlimmer als es vermutlich ist. Zunächst einmal muss ein Angreifer in Bluetooth-Reichweite sein und wissen, wie im Detail die Schwachstelle ausgenutzt werden kann. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass Apple reagiert und nach Bekanntwerden der Sicherheitslücke ein Firmware-Update bereitstellt.

Installation erfolgt automatisch

Nach wie vor gibt es keine Möglichkeit, ein AirPods-Firmwareupdate manuell anzustoßen. Für gewöhnlich installiert sich dieses automatisch, wenn sich die Kopfhörer geladen werden und in Bluetooth-Reichweite zu einem iPhone befinden.

Sie könnt ihr Firmware eurer ‌‌‌AirPods‌‌ überprüfen:

Verbindet eure ‌‌‌‌‌‌AirPods mit dem iPhone

Öffnet die App „Einstellungen“

Tippt auf „Allgemein“

Tippet auf „Info“

Tippt auf ‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌

Die aktuelle „Firmware-Version“ kann abgelesen werden

Sollte sich das Firmware-Update trotz der oben genannten Voraussetzungen nicht direkt installieren, so solltet ihr nicht verzweifeln. Es kann vorkommen, dass Apple das Update stufenweise einführt und ihr euch ein paar Tage gedulden müsst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren