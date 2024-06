Seit längerem wird kolportiert, dass Apple in diesem Jahr bei der Apple Watch Series 10 (auch als Apple Watch Series X gehandelt) ein größeres Upgrade plant, bei dem sich die kommende Generation deutlich von der Apple Watch 9 unterscheidet. Die Unterschiede sollen in einem größeren Display, einem überarbeiten Gehäuse sowie einer neuen Befestigungsmöglichkeit für die Armbänder liegen. Nun tauchen CAD-Renderings auf, die zeigen wohin die Reise bei der 10. Generation der Apple Watch gehen soll.

Apple Watch 10: CAD-Renderings zeigen größeres Display

91mobiles hat aus Industriekreisen CAD-Renderings der Apple Watch 10 zugespielt bekommen. Auch wenn man möglicherweise auf den ersten Blick nur wenige Unterschiede feststellen kann, lohnt sich ein zweiter Blick auf die Bilder.

Glaubt man den Informationen der Kollegen, so zeigen die Renderings das große Modell mit einem 2 Zoll Display. Die aktuelle Apple Watch 9 verfügt über ein 1,7 Zoll Display, während Apple bei der Apple Watch Ultra auf ein 1,93 Zoll Display setzt. Dies würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die Apple Watch 10 den bisher größten Bildschirm aller Apple Watch Modelle besitzen wird.

Die Abmessungen der Apple Watch 10 sollen rund 46 x 39,7 x 11,6 mm betragen. Damit wäre das Gehäuse der Apple Watch 10 größer als bei der Series 9, allerdings kleiner als bei der Apple Watch Ultra.

Wie eingangs erwähnt, gab es in den letzten Monaten immer mal wieder Gerücht zur Apple Watch 10. Mark Gurman von Bloomberg und Leaker Kosutami sprachen von einem dünneren Gehäuse sowie einer neuen Armbandbefestigung. Die Renderings deuten allerdings nicht auf ein neues Befestigungssystem für die Armbänder hin.

Auch Analyst Ming Chi Kuo sprach von einer dünneren Apple Watch 10 mit größeren Display. Kuo deutete ein 45mm und 49mm anstatt eines 41mm und 45mm Display bei der Apple Watch 10 an. Die aktuelle Apple Watch Ultra besitzt ein 49mm Gehäuse.

Inwiefern die CAD-Renderings der Realität entsprechen oder eben nicht, ist schwer abzuschätzen. Grundsätzlich können wir uns vorstellen, das Apple die hier aufgeführten Änderungen an der Apple Watch 10 vornehmen wird. Für gewöhnlich kündigt Apple im September eines jeden Jahres eine neue Apple Watch Generation an. Spätestens dann werden wir erfahren, ob die Renderings akkurat sind. Es heißt, dass Apple plant, eine Blutdrucküberwachung in die Computeruhr zu integrieren, die Hypertonie erkennen soll, und auch eine Schlafapnoe-Erkennung soll beim Apple Watch-Modell 2024 Einzug halten.

