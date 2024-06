OpenAI – das Unternehmen hinter ChatGPT – hat bekannt gegeben, dass die ChatGPT-App für den mac ab sofort für alle Nutzer zur Verfügung steht. Ursprünglich erschien die App Mitte Mai, war bisher allerdings auch ChatGPT Plus-Abonnenten beschränkt.

Laut OpenAI macht es die ChatGPT-App Mac-Nutzern einfacher, auf ChatGPT zuzugreifen und Fragen zu E-Mails, Screenshots, Websites und Inhalten auf dem Mac zu stellen. Sobald ihr die ChatGPT-App auf eurem Mac installiert habt, so habt ihr über die Tastenkombination „Option + Leertaste“ die Möglichkeit eine Chat-Oberfläche aufzurufen, um über ChatGPT eine Frage stellen zu können.

Darüberhinaus gibt einen integrierten Sprachmodus für Konversationen mit ChatGPT, eine Suchfunktion zum Durchsuchen vergangener Gespräche und mehr. Ein Abonnement ist für die Nutzung von ChatGPT nicht erforderlich. Die neueste Version von ChatGPT – GPT-4o – ist grundsätzlich kostenlos, steht allerdings nur für eine begrenzte Anzahl von Anfragen.

The ChatGPT desktop app for macOS is now available for all users.

Get faster access to ChatGPT to chat about email, screenshots, and anything on your screen with the Option + Space shortcut: https://t.co/2rEx3PmMqg pic.twitter.com/x9sT8AnjDm

— OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024