Am kommenden Samstag (29. Juni 2024) startet mit der 111. Tour de France die größte und wichtigste Radrundfahrt in Florenz. Bis zum großen Finale am 21. Juli in Nizza 2024 erwarte uns viele spannende Etappen. Sportfans können die komplette 111. Ausgabe der Tour de France über die Eurosport-Kanäle live auf DAZN erleben. Aber auch viele weitere spannende Sportereignisse warten in den kommenden Wochen auf uns.

DAZN zeigt die 111. Tour de France in voller Länge

Am 29. Juni 2024 startet die 111. Ausgabe der Tour de France und Sportfans können live auf DAZN dabei sein. Das prestigeträchtigste Etappenrennen im professionellen Radsport beginnt in diesem Jahr in Florenz und endet am 21. Juli 2024 in Nizza. Zum ersten Mal in der Geschichte wird die Tour de France wegen der bevorstehenden Olympischen Spiele nicht in Paris enden und erstmals seit 1989 wird ein Einzelzeitfahren die letzte Etappe bilden. Grund genug, auch in diesem Jahr wieder einzuschalten.

Der Kampf ums gelbe Trikot dürfte in diesem Jahr spannender denn je sein. Im Vorfeld des Rennens ereignete sich ein dramatischer Zwischenfall während der vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt. Ein Massensturz betraf mehrere führende Fahrer, darunter Jonas Vingegaard, Primož Roglič und Remco Evenepoel. Es wird also abzuwarten sein, welcher der Favoriten fit genug für die kräftezehrende Rundfahrt ist. Viele Radsportexperten dürften zudem den Slowenen Tadej Pogačar auf dem Zettel haben.

Die komplette Tour de France auf DAZN ab 6,99 Euro

Über eine Partnerschaft mit Eurosport, die DAZN erst im vergangenen Jahr bis 2026 verlängern konnte, kommen Fans auf DAZN in den Genuss des vielfältigen Live- und Non-Live-Angebots der beiden linearen Eurosport-Kanäle Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD. Die Kanäle sind im DAZN WORLD-Paket enthalten, das es bereits ab 6,99 Euro im Jahresabo gibt.

Weitere spannende Sportereignisse in diesem Sommer

Auch die Olympischen Spiele in Paris werden vom 26. Juli bis zum 11. August wie gewohnt umfangreich von Eurosport begleitet. Außerdem gibt es dort aktuell zum Beispiel auch Spitzentennis in Vorbereitung auf Wimbledon mit den WTA Bad Homburg Open (22. – 29. Juni). Weitere Sport-Highlights in den kommenden Wochen auf DAZN sind hochkarätige Kampfsport-Events mit unter anderem UFC 303 (30. Juni), spannende Darts-Action mit dem World Cup of Darts (27. – 30. Juni) und dem World Match Play (13. – 21. Juli) sowie die Highlights aller 51 Spiele der UEFA EURO 2024 durch eine Kooperation mit Magenta Sport. Vom 03. bis 07. Juli finden zudem die BMW International Open statt, bei denen sich die Weltelite des Golfs auf der DP World Tour trifft – ebenfalls live nur auf DAZN.

-> Hier geht es direkt zum DAZN Angebot

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren