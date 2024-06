Die neueste Beta-Version von iOS 18 bringt zahlreiche kleine, aber nützliche Features mit sich. Eine der praktischen Neuerungen betrifft die Suchfunktion in Apple Maps. Mit einem einfachen Knopfdruck können Nutzer nun die Suchergebnisse auf einen spezifischen Kartenbereich anwenden.

Lokale Suche mit einem Klick

In der Beta-Version von iOS 18 wurde die Karten-App von Apple um eine neue Funktion erweitert. Ein neuer Knopf namens „Hier suchen“ ermöglicht es Nutzern, die Suchergebnisse auf den aktuell angezeigten Kartenausschnitt zu beschränken.

Die Funktion ist besonders nützlich bei der Suche nach Restaurants sowie Geschäften und sorgt dafür, dass unnötiges Ein- und Herauszoomen der Karte entfällt. So war es bisher notwendig, die Karte manuell zu zoomen oder zu verschieben, um die Suchergebnisse anzupassen, was oft umständlich und zeitaufwendig war.

Die Funktion wurde zuerst von einem Reddit-Nutzer entdeckt, der schreibt:

„Es war an der Zeit, dass sie die Möglichkeit einführten, die Karte manuell zu veranlassen, die Suche nach einem neuen Ort zu beginnen, anstatt ständig zu versuchen, den „Suche hier“-Prozess auszulösen, indem die Karte immer wieder verschoben wird.“

Neben der verbesserten Suchfunktion bringt iOS 18 weitere Neuerungen für Apple Maps. So können Nutzer jetzt Orte einfacher speichern und individuell anpassbare Geh- und Wanderrouten erstellen. Topografische Karten sind nun auch in der Karten-App für das iPhone integriert. Zusätzlich wurde die Optik und Benutzerführung der App an mehreren Stellen optimiert.

