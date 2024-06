In einem Smart Home sorgen intelligente Türschlösser für zusätzliche Sicherheit und Komfort. Leider sind die cleveren Schlösser oft ein kostspieliges Upgrade und können nicht für alle Türen genutzt werden. So ist zum Beispiel nicht jeder Vermieter begeistert, wenn die Schlösser ausgetauscht werden. Mit dem SwitchBot Lock Pro schauen wir uns heute ein elektronisches Türschloss an, das die Vorteile von Smart Locks vereint, an jeder Tür nachgerüstet werden kann und dazu auch noch preiswert ist. Zudem unterstützt es mit dem zugehörigen Hub den Matter-Standard und arbeitet somit auch mit Apples HomeKit zusammen. Ob das smarte Türschloss genau das Richtige für euch ist, erfahrt ihr in unserem Test zum SwitchBot Lock Pro.

SwitchBot Lock Pro: die Schlüsselqualifikation

Soviel vorweg, in unserem Test hat uns das SwitchBot Lock Pro auf ganzer Linie überzeugen können und erhält von uns eine klare Kaufempfehlung. Von der Montage über die Einrichtung bis hin zur Bedienung haben wir ein gut durchdachtes Smart Lock kennengelernt, das auch Neulinge problemlos montieren und nutzen können.

>> JETZT: SwitchBot Lock Pro mit Rabatt sichern <<<

Doch schauen wir uns zunächst an, was das elektronische Türschloss im Wesentlichen bietet. Viele Smart Locks ersetzen das aktuelle Schloss komplett. Mit dem SwitchBot Lock Pro müsst ihr nicht euer Schloss austauschen, um in den Genuss von den smarten Funktionen zu kommen. So wird es einfach an der Türinnenseite über den Schlüssel auf euer bestehendes Schloss aufgesteckt, was allgemein als „Retrofit“ bekannt ist. Der Motor dreht bei Bedarf den Schlüssel und betätigt somit Schloss und Falle.

Grundlegend ermöglicht das Gerät das Ver- und Entriegeln der Tür durch Drücken oder Drehen des vorderen Bedienelements. Um das Lock Pro von außen zu steuern, könnt ihr euer iPhone oder ein Android-Smartphone über Bluetooth mit dem Schloss verbinden und die SwitchBot-App verwenden.

Für diejenigen, die sich nicht ausschließlich auf ihr Smartphone verlassen möchten, kann das Lock Pro mit dem SwitchBot Keypad Touch gekoppelt werden. Das kabellose Add-on bietet zusätzliche Entsperrmethoden, darunter Fingerabdruck, PIN und NFC. Die Erkennung des Fingerabdrucks geht dabei ebenso schnell, wie ihr es von Touch ID gewohnt seid. SwitchBot gibt eine Erkennungszeit von nur 0,3 Sekunden an.

SwitchBot Smart Lock Pro - Smartes Türschloss, Elektronisches Türschloss für die Vordertür,... Entriegeln per Sprachbefehl unterstützt Matter: Das Lock Pro kann Matter über Hub 2 (Hub 2 ist...

Weitreichende Kompatibilität: Die Aluminiumlegierung des Gehäuses bietet ein robusteres und...

SwitchBot WLAN Smart Lock Pro mit Touchscreen-Tastatur, Türriegelschlösser, Smartes Türschloss,... Bis zu 15 Entsperrungsmethoden: Keypad Touch bietet Ihnen eine fortschrittlichen...

Verbesserte Kompatibilität: Die Aluminiumlegierung des Gehäuses bietet ein robusteres und...

Um eine Fernsteuerung zu ermöglichen, kann der SwitchBot Hub 2 oder SwitchBot Hub Mini hinzugefügt werden. Mit diesen Hubs, die Matter-fähig sind, kann das Lock Pro von überall aus über die Cloud bedient werden. Diese Einrichtung lässt sich auch mit anderen Matter-kompatiblen Systemen wie Apple HomeKit, Alexa und Google Home integrieren, doch dazu später mehr.

Für maximale Flexibilität können sowohl das Keypad Touch als auch der SwitchBot Hub zusammen verwendet werden. Diese Kombination stellt sicher, dass ihr mehrere Optionen habt, um eure Tür zu entriegeln, ob über das Keypad, iPhone, Apple Watch und mehr.

Zudem ist das Lock Pro laut dem Hersteller mit einem verbesserten Motor ausgestattet, der ein Drehmoment von 20 kgf/cm² aufweist – mehr als doppelt so viel wie die 9 kgf/cm² des SwitchBot Lock beim Ent- und Verriegeln. Damit ist das Lock Pro stark genug, um auch Mehrfachschlösser zu bedienen.

Lieferumfang und Zubehör

SwitchBot hat uns das Lock Pro mit dem Keypad Touch und dem Hub Mini für den Test zur Verfügung gestellt.

Alles, was ihr für die Installation braucht, ist bereits in den jeweiligen Kartons enthalten, sodass ihr keine weiteren Werkzeuge benötigt. Mit dabei sind auch Adapter, mit denen ihr das Gerät problemlos an jeder Tür montieren könnt. Das SwitchBot Lock Pro misst 120 × 59 × 83,9 mm und ist aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigt. Auf der Vorderseite befindet sich das Drehrad, mit dem der Schlüssel auch manuell gedreht werden kann. Zusätzlich ist eine Status-LED auf der Vorderseite angebracht.

Das SwitchBot Keypad Touch besteht zwar aus Kunststoff, ist aber dick und robust genug, um den äußeren Wetterbedingungen zu trotzen. Das Bedienfeld ist für die Verwendung im Außenbereich konzipiert und entspricht der Schutzklasse IP65 (Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung). Der SwitchBot Hub Mini ist ebenfalls aus Kunststoff gefertigt, fühlt sich jedoch weniger robust an, was aufgrund seiner stationären Natur aber kein Problem darstellt.

Montage und Einrichtung

Die Einrichtung des SwitchBot Smart Lock Pro ist ein unkomplizierter Prozess, der bei uns insgesamt rund 30 Minuten gedauert hat. SwitchBot liefert verschiedene Montageplatten, je nachdem, wie weit der Zylinder herausragt. Die anderen mitgelieferten Adapter sind für die Montage an US-Riegelschlösser vorgesehen.

Die Montage des Lock Pro auf das vorhandene Schloss dauert keine 10 Minuten. Ihr müsst lediglich die Schrauben so weit anziehen, bis die Montageplatte am Zylinder festsitzt. Falls der Zylinder zu wenig herausragt, kann die Montageplatte mit einem sicheren Klebestreifen befestigt werden, der bei einem möglichen Abbau rückstandslos entfernt werden kann. Dann fehlt nur noch das Lock Pro, welches ihr einfach auf die Montageplatte steckt und festschraubt.

In den nächsten 10 Minuten wird das SwitchBot Keypad Touch an der Außenseite der Tür angebracht. Es wird mit doppelseitigem Klebeband und einer Montageplatte geliefert. Für eine sicherere Installation, insbesondere im Außenbereich, empfehlen wir euch die Anbringung mit den mitgelieferten Schrauben. Der SwitchBot Hub Mini ist in weniger als einer Minute aktiviert.

Die Software-Einrichtung und Kalibrierung auf dem Smartphone dauert nur ein paar Minuten, da die SwitchBot-App das installierte Gerät automatisch erkennt und euch gut durch den Prozess leitet. Ihr könnt sogar das SwitchBot Lock Pro bzw. Keypad zuerst mit dem Smartphone verbinden, bevor ihr es an der Tür anbringt. Das ist sogar recht praktisch, da die App die Möglichkeit bietet, die Installationsanweisungen auf dem Display anzuzeigen, nachdem das Schloss und Keypad zum ersten Mal verbunden wurden. Die Installation und die Einrichtung werden optional sogar per Video veranschaulicht.

Betrieben wird das Lock Pro mit handelsüblichen 4 x AA-Batterien, womit die Energiespender leicht austauschbar sind. Der Hersteller gibt an, dass ein Satz Batterien das Schloss beeindruckende 6 bis 9 Monate mit Strom versorgt, was länger ist, als wir es von anderen nachrüstbaren Konkurrenzprodukten gewohnt sind.

Alternativ bietet SwitchBot auch ein wiederaufladbares Batterie-Pack an, das die Batterielaufzeit auf 9 bis 12 Monate verlängern soll. Darüber hinaus verfügt das Lock Pro über eine passive Stromversorgungsentriegelung, die den Zugang auch dann ermöglicht, wenn sich der Batteriewechsel verzögert. Das Keypad Touch verwendet zwei CR123A-Batterien, die bei regelmäßigem Gebrauch bis zu zwei Jahre halten sollen. Beide Geräte sind bereits mit Batterien ausgestattet.

Benutzung des SwitchBot Smart Lock Pro

Eines der größten Pluspunkte des Smart Lock Pro sind die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, das Schloss zu steuern. Insgesamt sind es 15 verschiedene Methoden, mit denen ihr das Schloss bedienen könnt. Ob per Hand-, Sprachsteuerung, Fernsteuerung, Apple Watch oder sogar Fingerabdruck sowie NFC-Tags – SwitchBot bietet das ganze Programm an Möglichkeiten. Die Vielfalt kommt dabei auch Personen entgegen, die technisch nicht so versiert sind. So hat SwitchBot besonderen Wert darauf gelegt, die Bedienung intuitiv zu gestalten. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, das volle Potenzial mit Sprachbefehlen, Kurzbefehlen und IFTTT auszuschöpfen.

Eine einfache Methode für die Bedienung ist das Drehen des Drehknopfes am Lock Pro. Noch komfortabler wird es, wenn ihr den Drehknopf drückt, um die Tür zu entriegeln bzw. abzuschließen. Das geht natürlich nur aus dem Innenraum. Von Außen bieten sich mehrere Methoden an. Wer sein Smartphone benutzt, kann das Lock Pro über Bluetooth steuern. So könnt ihr über die SwitchBot-App die Tür ver- und entriegeln, Einstellungen ändern, die Quick-Key-Funktion aktivieren, Alarme einstellen, Auto-Lock aktivieren und mehr. Dabei habt ihr in der App stets den Überblick, in welchem Zustand sich das Schloss befindet und könnt zudem ein Ereignisprotokoll einsehen.

Dennoch will nicht jeder seine Tür mit einem Smartphone bedienen, und SwitchBot hat für diese Fälle die perfekte Erweiterung im Angebot. So könnt ihr mit dem bereits erwähnten SwitchBot Keypad Touch das Schloss ganz ohne weitere Hardware bedienen. Das Keypad kann über die App mit Fingerabdrücken, NFC-Tags und Passcodes programmiert werden. Dabei hat SwitchBot diese Funktion auf die nächste Stufe gehoben, indem das Unternehmen ermöglicht, bis zu jeweils 100 individuelle Codes (PIN, Fingerabdruck, NFC) zu erstellen und diese bei Bedarf sogar zeitlich zu begrenzen. Eine clevere Funktion ist, dass ihr einen sekundären Notfall-Fingerabdruck/Code festlegen könnt, sodass ihr, falls jemand euch zwingt, ihn hereinzulassen, dies mit dem Notfall-Fingerabdruck/Code tun könnt und das System dann automatisch eine Benachrichtigung an einen gewünschten Kontakt oder eine Adresse sendet.

Es geht jedoch noch smarter. Ihr könnt das elektronische Schloss mit einem SwitchBot Hub koppeln, um es mit dem Internet zu verbinden und aus der Ferne darauf zuzugreifen. Mit dem Hub könnt ihr außerdem Siri, Alexa und Google Home bitten, die Tür zu ver- oder entriegeln und sogar Smart-Home-Routinen erstellen.

Über den Hub kann das Schloss auch mit IFTTT-Applets, Apple Home, der Apple Watch, SmartThings und anderen SwitchBot Smart Plugs, Sicherheitskameras, Leuchten sowie Bewegungssensoren zusammenarbeiten.

Während unseres Tests haben alle Methoden tadellos funktioniert. Wir hatten keine Verbindungsprobleme oder andere technischen Schwierigkeiten. Dabei sind die Möglichkeiten so umfangreich, dass wir nicht alle Szenarien hier aufzählen könnten. Insbesondere der IFTTT-Einsatz gibt unzählige Möglichkeiten. IFTTT, kurz für “If This Then That,” ermöglicht es, verschiedene Online-Dienste und Geräte miteinander zu verbinden und automatisierte Workflows zu erstellen. Diese Workflows, auch als “Applets” bezeichnet, folgen einer einfachen Logik: Wenn ein bestimmtes Ereignis (dies) eintritt, wird eine bestimmte Aktion (das) ausgeführt.

Wir wollen an dieser Stelle noch eine Funktion erwähnen, die zwar simple erscheint, aber uns im Alltag stets ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. So kann das Lock Pro die Tür auch automatisch abschließen, nachdem ihr eure Wohnung oder Haus verlassen habt. Und alle, die später nochmals die Tür kontrollieren, müssen jetzt nur noch auf ihr iPhone oder ihre Apple Watch schauen, um jederzeit festzustellen, ob die Tür verschlossen ist.

Fazit

Das SwitchBot Lock Pro ist ein leistungsfähiges Türschloss. Es bietet so viele Zugriffsmethoden, dass Anfänger als auch Profis gleichermaßen zufrieden sein werden. Dank der unkomplizierten Montage und Einrichtung ist das Schloss nicht nur schnell einsatzbereit, sondern kann auch an jeder Tür befestigt werden, ohne Spuren zu hinterlassen, wenn das Schloss später wieder abgebaut werden sollte. Das bietet sich vor allem in Mietwohnungen an. Mit seiner AES-128-CTR-Verschlüsselung bietet SwitchBot Lock Pro zudem einen zuverlässigen Schutz vor potenziellen Bedrohungen.

Im Vergleich zu einem in der Tür integrierten Smart Lock ist das Lock Pro natürlich relativ klobig. Unter den Retrofit Smart Locks gehört es jedoch zu den kompakteren und hochwertigen Modellen, was es zu einer eleganten Lösung für Mieter und Besitzer von Bestandsbauten macht.

Rabatt mit Gutscheincode

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Das SwitchBot Lock Pro kostet einzeln 139,99 Euro und ist sowohl über Amazon als auch über die Webseite des Herstellers erhältlich. Mit dem zeitlich befristeten Gutscheincode 20MJL erhaltet ihr 20 Euro Rabatt bei der Bestellung über die Hersteller-Webseite und bezahlt nur 119,99 Euro. Das Bundle aus Schloss, Matter-Hub und dem Keypad Touch kostet normalerweise 239,99 Euro und lässt sich ebenfalls über Amazon, als auch über die Hersteller-Webseite bestellen. Auch hier solltet ihr den Weg über die Hersteller-Webseite gehen. Mit dem zeitlich befristeten Gutscheincode 50MKL erhaltet ihr satte 50 Euro Rabatt und zahlt nur 189,99 Euro. Bei diesem Preis bietet das Smart Lock inkl. Zubehör ein Top-Preis-Leistungsverhältnis.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren