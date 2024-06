Apple Pay steht rund um den Globus mittlerweile in einer Vielzahl an Ländern zur Verfügung. Nun berichten Apple Pay Nutzer in Ungarn von unerklärlichen Abbuchungen. Hinter den Kulissen wird bereits an einer Problemlösung gearbeitet.

Apple Pay: Anwender in Ungarn berichten über unerklärlichen Abbuchungen

In Ungarn git es offensichtlich eine Störung beim mobilen Bezahldienst Apple Pay. Vereinzelte Anwender berichten von einer raschen Folge unerklärliche Abbuchungen.

Nutzer sehen sich mit mehreren Transaktionen konfrontiert, obwohl sie keine Einkäufe getätigt haben. Ein Apple Pay Anwender verzeichnete 74 unerklärliche Transaktionen nacheinander mit einem Volumen von über 1500 Dollar.

Die OTP Bank in Ungarn bestätigte, dass bei mehreren Banken „massive, ungerechtfertigte Abbuchungen“ von den Karten vorgenommen wurden. Die Ursachenforschung ist im vollen Gange. In einer Erklärung auf der Website der Raiffeisen Bank heißt es, dass Apple an der Lösung des Problems arbeite, so Macrumors.

Wir informieren unsere Kunden, dass aufgrund eines technischen Problems mit einem externen Partner die Bankkarten einiger unserer Kunden möglicherweise fälschlicherweise vom Apple App Store belastet wurden. Unsere Kollegen haben sich mit den Apple-Verantwortlichen in Verbindung gesetzt, das Problem wird derzeit behoben.

Einige der Transaktionen scheinen mit zuvor gekündigten Abonnements in Verbindung zu stehen, wobei die Abbuchungen den Beträgen früherer Transaktionen entsprechen.

