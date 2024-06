Nachdem sich der neue Beats Pill Lautsprecher in den letzten Wochen an unterschiedlichen Stellen auftauchte, teaserte Apple Mitte Juni mit einem kurzen Video die Produktankündigung für den 25. Juni an. Genau so kam es dann auch, so dass Apple vor zwei Tagen den neuen Bluetooth-Lautsprecher offiziell ankündigte. Begleitend wurde nun ein Video mit LeBron James und Lil Wayne veröffentlicht.

Beats Pill: Neues Video mit LeBron James und Lil Wayne

Apple hat kürzlich eine neue Generation seines legendären Beats Pill Lautsprechers angekündigt. Dieser lässt sich bereits in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA bestellen. Bei uns in Deutschland sowie über 90 weiteren Ländern fällt der Startschuss allerdings erst am 06. August 2024. Kostenpunkt: 169,95 Euro.

Um den mit Spannung erwarteten Relaunch zu feiern, hat Beats die weltweite Ikone LeBron James und den Grammy-Preisträger Lil Wayne als Hauptdarsteller für die neue Kampagne mit dem Titel „The Predicament“ (zu deutsch „Das Dilemma“) gewonnen.

Der Spot zeigt LeBron als Gastgeber einer pulsierenden Hotelparty, während im Hintergrund Lil Waynes klassischer Hit „A Milli“ läuft. Im Nachbarzimmer wird Lil Wayne durch die Musik am Schlaf gehindert und macht sich auf, um die nächtlichen Ruhestörer zur Rede zu stellen. Als er die Quelle des Lärms entdeckt, wird aus seiner Verärgerung Akzeptanz und er schließt sich den Feierlichkeiten an. Das führt dazu, dass die Musik noch lauter gespielt wird.

Eckdaten zum neuen Beats Pill

Apple hat den neuen Beats Pill von Grund auf neu entwickelt. Dieser bietet nun einen besseren Klang, ist leichter und tragbarer als sein Vorgänger und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Mit USB-C für Audio und zum Aufladen, Schutz vor Staub und Wasser nach IP67 und nativer dualer Kompatibilität mit iOS und Android ist Beats Pill der perfekte Begleiter für jede Gelegenheit. Der Lautsprecher ist in den Farben Mattschwarz, Signalrot und Champagner erhältlich.

