Apple hat eine neue Funktion namens „Lokal behalten“ in den Beta-Versionen von iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia eingeführt, die Benutzern mehr Kontrolle über ihre iCloud-Dateien gibt. Mit der Option könnt ihr sicherstellen, dass bestimmte iCloud-Dateien und -Ordner lokal auf dem iPhone, iPad und Mac verfügbar bleiben, womit eine langjährige Einschränkung behoben wird.

Verbesserte Kontrolle über iCloud-Dateien

Bisher hat das automatische Verwaltungssystem von iCloud bestimmt, welche Dateien auf einem Gerät verbleiben, und häufig Dateien ausgelagert, um Speicherplatz freizugeben. Dies konnte dazu führen, dass wichtige Dokumente ohne die Zustimmung des Nutzers entfernt wurden. Mit der Einführung der Funktion „Lokal behalten“ wird dieses Problem gelöst.

In macOS Sequoia könnt ihr die Option aufrufen, indem ihr mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner im iCloud Drive klickt. Einmal aktiviert, seid ihr sicher, dass die entsprechenden Dateien stets verfügbar sind. In ähnlicher Weise lässt sich auch in iOS 18 und iPadOS 18 eine Datei oder ein Ordner dauerhaft sichern. Hierfür müsst ihr nur in der Dateien-App auf die Datei bzw. den Ordner lange drücken und im Kontextmenü die Option „Lokal behalten“ aktivieren.

Derzeit befindet sich iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia in der Beta-Phase für Mitglieder des Apple Developer Program, eine öffentliche Beta-Phase soll im Juli folgen. Die Veröffentlichung des Updates für alle Nutzer wird für September erwartet.

