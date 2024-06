Das Angebot an Podcasts ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und gefühlt findet man zu jedem Thema den passenden Podcast. Apple hat seine Podcasts-App in letzter Zeit mit kleineren und größeren Updates verbessert – zuletzt wurde unter anderem Transkript hinzugefügt – und nun kündigt sich mit iOS 18 die nächste Neuerung an. Die Podcasts-App zeigt zukünftig beim Scrubbing Kapitelsegmente an.

iOS 18: Podcasts-App zeigt jetzt beim Scrubbing Kapitelsegmente an

Reddit-Nutzer Wristnut hat festgestellt, dass beim Navigieren in der Timeline über den Kapitelsegmenten der Kapitelname angezeigt wird. Dieses Verhalten lässt sich in der iOS 18 Beta 2 Island nur in der eigentlichen Podcasts-App feststellen, auf den Mediensteuerelementen des Sperrbildschirms ist das Ganze (noch) nicht reproduzierbar.

Die Möglichkeit, durch Kapitelsegmente zu blättern, ist neu. Die Kapitel selbst sind es allerdings nicht. Der Ersteller eines Podcasts muss diese allerdings manuell hinzufügen. Dies trifft allerdings nur auf einen Teil der verfügbaren Podcasts zu.

Falls ein Podcast Kapitel unterstützt, könnt ihr diese finden, indem ihr auf dem Bildschirm „Jetzt läuft“ auf dem iPhone oder iPad nach oben wischt. Podcast-Ersteller können auch kapitelspezifische Grafiken bereitstellen, die auf dem Bildschirm „Jetzt läuft“ und auf dem Sperrbildschirm unter iOS und iPadOS angezeigt werden und so eine aktuelle visuelle Ergänzung zum Podcast darstellen.

