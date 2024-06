Die deutschen Mobilfunkanbieter melden sich regelmäßig zu Wort, um über ihren Ausbau des Mobilfunknetzes zu informieren. Nach dem Motto „Klappern gehört zum Handwerk“ meldet sich aktuell o2 mit frischen Informationen zum 5G-Ausbau zu Wort.

o2 informiert über 5G-Ausbau

o2 informiert, dass der Münchner Mobilfunkanbieter im ersten Halbjahr 2024 rund 3400 Ausbaumaßnahmen an seinem Mobilfunknetz vorgenommen hat. Seit Jahresbeginn wurde mehr als 550 zusätzliche Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen, beispielsweise in Mengkofen (Hagenau) und Mitterskirchen (Büchel) in Bayern, Rochau in Sachsen-Anhalt und Zinnowitz in Mecklenburg-Vorpommern. Während des gesamten Jahres 2023 waren es „nur“ 750 neue Masten.

Betrachtet man nur die 5G.Sender, so wuchs das 02-Netz im ersten Halbjahr 2024 um mehr als 1200 5G-Sender. Damit erreicht o2 mittlerweile 95 Prozent der deutschen Bevölkerung. Dabei hat man sowohl in Großstädten aber auch in ländlichen und touristischen Regionen Fortschritte erzielen können.

Mit mobilen Sendemasten sorgt o2 zudem bei temporären Veranstaltungen für eine gezielte Netzversorgung. Hier sind zum Beispiel die Fußball-EM sowie verschiedene Festivals gemeint. In Köln hat das Unternehmen pünktlich zum EM-Start eine 5G-Straßenlaterne in Betrieb genommen. Diese läuft während der Fan-Feste rund um den Kölner Dom zur Höchstform auf und transportiert täglich rund 1200 Gigabyte Datenvolumen

