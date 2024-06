Zum Wochenende erwartet uns eine neue 99 Cent Leih-Aktion von Amazon Prime Video für Prime-Mitglieder. Die Auswahl an Filmen ist dieses Mal etwas kleiner als gewohnt, dafür hat Amazon einige Dokumentationen im Angebot, die es nur selten in den 99 Cent Bereich schaffen. Hier geht es insbesondere um das Thema „Nahrung“. So gibt beispielsweise die OSCAR-nominierte Dokumentation „Food Inc. – Was essen wir wirklich?“ einen Einblick in die Lebensmittelindustrie.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Die Auswahl ist etwas kleiner als sonst (mehr erwarten wir zum Prime Day 2024), dafür gibt es diese Woche einige Dokumentationen in der 99 Cent Leih-Aktion, die sehr interessant sind. Ihr müsst das Popcorn jedoch nicht im Schrank lassen, denn ein paar gute Action-, Drama- und Horror-Filme haben es dann doch in das Line-up geschafft. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es gibt Klassiker, aber auch neuere Filme. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Hope For All: Unsere Nahrung, Unsere Hoffnung (Dokumentation – IMDb 8,0)

„Um ‚groß und stark‘ zu werden, so heißt es, muss man Fleisch, Eier und Milchprodukte essen. Mit dieser Botschaft sind wir alle aufgewachsen. Die Industrienationen befinden sich allerdings in einer Gesundheitskrise – Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes sind an der Tagesordnung. Die Ursachen liegen oft direkt vor uns, nämlich auf unseren Tellern …“

Food Inc. – Was essen wir wirklich? (Dokumentation – IMDb 7,8)

„Von wegen glückliche Kühe auf grünen Wiesen! FOOD, INC. zeigt, wie eine Handvoll Konzerne darüber bestimmt, was wir essen und was wir über unser Essen wissen dürfen. Und wie verantwortungslos die Lebensmittelindustrie handelt und zur Wahrung des eigenen Profits die Lebensgrundlage zahlreicher Landwirte und die Gesundheit der Konsumenten aufs Spiel setzt.“

Die unbequeme Wahrheit über unsere Ozeane (Dokumentation – IMDb 7,5)

„Dieser Film ist ein Weckruf an die ganze Welt! Die Überfischung der Meere führt in eine Welt ohne Fische mit dramatischen Folgen für uns alle. Der Journalist Charles Clover filmte zwei Jahre rund um den Globus. Im Mittelpunkt stand dabei die drohende Ausrottung des Thunfisches, ausgelöst durch die steigende Nachfrage nach Sushi in den westlichen Ländern.“

Remember: Vergiss nicht, dich zu erinnern (Drama – IMDb 7,5)

„REMEMBER erzählt die Geschichte von Zev, der im Altersheim von seinem Freund und Mitbewohner Max eine erschütternde Nachricht erhält. Der KZ-Aufseher, der vor mehr als 70 Jahren ihre Familien ermordet hat, hält sich immer noch unter einer anderen Identität versteckt. Der demente Zev soll mithilfe eines Briefes von Max den Schuldigen finden und durch seine eigene Hand endlich Gerechtigkeit üben …“

Die Geschichte vom weinenden Kamel (Drama – IMDb 7,4)

„In der unendlichen Weite der Wüste Gobi kommt ein kleines, weißes Kamel zur Welt. Die Mutter verstößt es und ohne die nahrhafte Muttermilch ist das Junge dem Tode geweiht. Nur ein uraltes Ritual kann den Nomaden noch helfen – sie müssen die Kamelmutter mit der Hilfe eines Musikers zum Weinen bringen und so ihr Herz erweichen.“

Wild Bill – Vom Leben beschissen (Drama – IMDb 7,2)

„Nach acht Jahren im Gefängnis kommt Bill in die Wohnung seiner Familie zurück. Und alles ist anders, denn seine zwei Söhne wurden von der Mutter zurückgelassen und schlagen sich alleine durchs Leben. Er muss sein Leben schnell wieder in den Griff bekommen.“

Martyrs: Das Original (Horror – IMDb 7,0)

„Fünfzehn Jahre, nachdem Lucie tief traumatisiert in ein Waisenhaus gebracht wurde, wird sie noch immer von Alpträumen und Dämonen heimgesucht. Mit der Hilfe von Anna, ebenfalls ein Waisenkind, versucht sie die Familie aufzuspüren, die sie damals so gequält und gefoltert hat. Sie will Rache – aber je näher sie der Wahrheit kommt, desto realer werden ihre Alpträume.“

Das System Milch (Dokumentation – IMDb 7,0)

„Milch ist ‚Big Business‘. Hinter dem unschuldig anmutenden Lebensmittel verbirgt sich ein milliardenschweres Industriegeflecht. Profit wird auf Kosten der Umwelt, der Tieren, der Menschen und unserer Gesundheit gemacht. Dabei ginge es auch anders … DAS SYSTEM MILCH ist eine cineastische Reise über mehrere Kontinente, die mit Vorurteilen aufräumt und Lösungen aufzeigt.“

