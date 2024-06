Traditionell blicken wir freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Am heutigen Tag sind „WondLa“ und „Fancy Dance“ auf dem Apple Video-Streaming-Portal gestartet.

„WondLa“ startet auf Apple TV+

Mittwochs und freitags stehen die Chancen gut, dass neue Inhalte auf Apple TV+ anlaufen. Nachdem wir euch am Mittwoch auf „Land of Women“ hingewiesen hat, geht es am heutigen Freitag mit zwei Originals weiter. Starten wir mit dem Zeichentrickabenteuer „WondLa“.

Im Mittelpunkt von „WondLa“ steht Eva, gesprochen von Jeanine Mason („Roswell, New Mexico“), eine neugierige, enthusiastische und temperamentvolle Teenagerin, die von Muthr, einem Hausmeisterroboter, gesprochen von der für den Emmy Ward nominierten Teri Hatcher („Desperate Housewives“), in einem hochmodernen unterirdischen Bunker großgezogen wird. An ihrem 16. Geburtstag zwingt ein Angriff auf Evas Bunker sie auf die Erdoberfläche, die jetzt von Außerirdischen bewohnt und mit jenseitiger Fauna bedeckt ist und auf der keine anderen Menschen zu finden sind. Tatsächlich heißt es nicht mehr Erde, sondern Orbona. Otto, ein liebenswerter riesiger Wasserbär, mit dem Eva telepathische Kräfte teilt, gesprochen von Emmy-Preisträger Brad Garrett („Everybody Loves Raymond“), und Rovender, ein streitsüchtiger Außerirdischer mit einer unruhigen Vergangenheit, gesprochen von Gary Anthony Williams („Teenage Mutant Ninja Turtles“) begleiten Eva, während sie das Team auf eine gefährliche Suche nach Menschen, ihrer Heimat und ihrem wahren Schicksal führt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Apple TV+: „Fancy Dance“ ist da

Weiter geht es mit „Fancy Dance“. Der neue Spielfilm mit der Oscar-Nominierten Lily Gladstone steht ab sofort ebenfalls bereit.

Um was geht es in dem Film?

Nachdem dem Verschwinden ihrer Schwester kümmert sich Jax (Gladstone) um ihre Nichte Roki (Isabel Deroy-Olson), indem sie sich im Seneca-Cayuga-Reservat in Oklahoma durchschlägt. Jede freie Minute wird darauf verwendet, ihre vermisste Schwester zu finden und gleichzeitig Roki dabei zu helfen, sich auf ein bevorstehendes Powwow vorzubereiten. Auf die Gefahr hin, dass Jax das Sorgerecht an Rokis Großvater Frank (Shea Whigham) verliert, macht sich das Paar auf den Weg und durchstreift das Hinterland, um rechtzeitig zum Powwow Rokis Mutter aufzuspüren. Was als Suche beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einer viel tiefergehenden Untersuchung der Komplexität und Widersprüche indigener Frauen, die sich durch eine kolonisierte Welt bewegen und dabei der Gnade eines gescheiterten Justizsystems ausgeliefert sind.

Falls ihr euch vorab einen Einblick in den Spielfilm verschaffen möchtet, so gibt euch der Trailer die Möglichkeit dazu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren