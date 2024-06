Apple hat ein neues Programm zur Förderung der kreativen Künste für 50 Studenten von Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) bekannt gegeben. Die im Rahmen der „Racial Equality and Justice Initiative“ von Apple durchgeführte Kooperation zielt darauf ab, Karrieren in den Bereichen Musik und Kunst durch Mentoring und praktische Erfahrungen zu fördern.

Vielfältiges Bildungsprogramm und praktische Erfahrungen

Der PROPEL Center Arts & Entertainment Industry Accelerator, der in Zusammenarbeit mit Apple ins Leben gerufen worden ist, soll die Vielfalt in der Industrie fördern. In diesem Sommer sind 50 Teilnehmer aus 19 HBCUs ausgewählt worden, um an einem zehntägigen Intensivprogramm auf dem Campus der Tennessee State University in Nashville und der Clark Atlanta University in Atlanta teilzunehmen. Dort sind sie von Dozenten der HBCUs und Branchenexperten in kreativen und Führungspositionen betreut worden und haben Seite an Seite mit Experten der Apple Music Offices in Nashville gearbeitet.

Dr. Lisa Herring, Präsidentin des Propel Centers, betonte den Wert der fachlichen Betreuung im Rahmen des Programms. „Fachexperten sind das A und O auf diesem Weg“, erklärte sie. „Es gibt nichts Wirkungsvolleres, als wenn ein Student mit jemandem zusammenarbeitet, der ein Experte ist, während er versucht, einer zu werden.“

Das Propel Center bietet verschiedene Bildungsprogramme in verschiedenen Bereichen an, darunter KI, AR, App-Entwicklung, kreative Kunst, Unterhaltung, Design, Landwirtschaft und soziale Gerechtigkeit. Lisa Jackson, Apples Vizepräsidentin für Umwelt, Politik und soziale Initiativen, hob Apples Engagement für Chancengleichheit und gesellschaftlichen Zugang hervor. „Unsere Zusammenarbeit mit Propel zielt darauf ab, talentierten Studenten die Technologie, die Ressourcen und das Fachwissen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um in der Branche führend zu werden“, sagte sie.

In Nashville trafen sich beispielsweise die Studenten im National Museum of African American Music mit Ebro Darden, dem weltweiten Leiter für Hip-Hop und R&B bei Apple Music. Sie arbeiteten auch an Projekten in den East Iris Studios der Universal Music Group. Das Thema „Propelling Preservation“ ermutigte die Studenten, den Beitrag schwarzer Kreativer zu sozialen Bewegungen und zur Erhaltung der HBCU-Kultur zu präsentieren. Die Teams nahmen Singles auf, erstellten Marketingpläne und drehten Video-Kampagnen mit iPhones.

