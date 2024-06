Apple Vision Pro lässt sich ab sofort in Deutschland, Australien, Kanada, Frankreich und Großbritannien über den Apple Online Store vorbestellen. Die Auslieferung der Geräte sowie der tatsächliche Verkaufsstart findet am 12. Juli 2024 statt.

Apple Vision Pro kann ab sofort in Deutschland vorbestellt werden

Im Rahmen einer WWDC 2024 Keynote hatte Apple nicht nur visionOS 2 angekündigt, sondern auch den internationalen Verkaufsstart von Vision Pro bestätigt. Kunden in Festlandchina, Hongkong, Japan und Singapur können die Apple Vision Pro bereits seit dem ab 13. Juni vorbestellen (ab heute sind die Geräte in den zuvor genannten Ländern verfügbar), am heutigen 28. Juni findet auch der Vorverkaufsstart in Deutschland, Australien, Kanada, Frankreich und Großbritannien.

Apple beschreibt Vision Pro unter anderem wie folgt

Die Vision Pro verbindet digitale Inhalte nahtlos mit der physischen Welt, um beeindruckende räumliche Erlebnisse zu schaffen, die die Art und Weise verändern, wie Menschen arbeiten, zusammenarbeiten, kommunizieren, Erinnerungen erleben, Unterhaltung genießen und vieles mehr. […] Im App Store gibt es mittlerweile über 2.000 Apps, die eigens für die Apple Vision Pro entwickelt worden sind, über 1,5 Millionen kompatible iOS und iPadOS Apps sowie weitere Mac Apps über das virtuelle Mac Display, die alle reibungslos nebeneinander genutzt werden können.1 Die einzigartigen Möglichkeiten der Vision Pro machen sie in Verbindung mit Apps, die von der weltweiten Community von Apple Entwicklern erstellt werden, zu einem bemerkenswert flexiblen Gerät für Nutzer.

Kurzum: Apple Vision Pro kann ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden. Vision Pro ist ab 3.999 Euro mit einer Speicherkapazität von 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich. Wenn ihr die Apple Vision Pro bestellt, könnt ihr mit einem iPhone oder iPad mit Face ID und der neuesten Version der Apple Store App euer Gesicht scannen. Durch diesen Scan könnt ihr die optimalen Größen der Lichtdichtung und des Bands für eine präzise Passform herausfinden.

Ihr könnt online zudem eine 30-minütige Demo der Vision Pro im Apple Store buchen. Diese Demos finden ab dem Verkaufsstart Mitte Juli statt.

Die Apple Vision Pro kommt mit einem Solo Band aus Strickgewebe, einem Dual Loop Band, einer personalisierten Lichtdichtung mit zwei Lichtdichtungspolstern, einem Apple Vision Pro Cover, Poliertuch, Batterie, USB-C Ladekabel und USB-C Power Adapter.

Für Nutzer, die eine Sehkorrektur benötigen, hat Apple mit ZEISS zusammengearbeitet, um ZEISS Optical Inserts zu entwickeln, die sich magnetisch an der Apple Vision Pro anbringen lassen. So können Nutzer die unglaubliche Schärfe und Klarheit des Displays voll und ganz nutzen. ZEISS Optical Inserts — Readers sind für 115 Euro und ZEISS Optical Inserts für 169 Euro erhältlich.

Das Apple Vision Pro Travel Case kostet in Deutschland für 219 Euro. AppleCare+ für Apple Vision Pro ist in Deutschland für 549 Euro erhältlich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren