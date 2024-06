Am heutigen Freitag (28. Juni 2024) feiert Apple Vision Pro ihren internationalen Verkaufsstart. Konkret steht der räumliche Computer ab sofort in den Verkaufsregalen in China, Hong Kong, Japan und Singapur bereit. Damit ist das Headset erstmals außerhalb der USA erhältlich. Darüberhinaus findet heute der Vorverkaufsstart für deutsche Kunden statt. Apple hat soeben seinen Online Store vom Netz genommen, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Hierzulande fällt der Startschuss für die Vorbestellmöglichkeit um 14:00 Uhr.

Apple Vision Pro feiert heute Verkaufsstart in China, Hong Kong, Japan und Singapur

Seit Anfang Februar ist Apple Vision Pro in den USA erhältlich. Im Rahmen der WWDC 2024 Keynote kündigte Apple den internationalen Verkaufsstart des Headsets an. Während deutsche Kunden noch zwei Wochen bis zum 12. Juli auf den tatsächlichen Verkaufsstart warten müssen, feiert die Apple Computerbrille heute ihren Verkaufsstart in China, Hong Kong, Japan und Singapur.

Dies bedeutet, dass Vorbestellungen ausgeliefert werden und gleichzeitig Modelle in den Apple Stores vor Ort verfügbar sind. Kunden in den genannten Länder haben zudem die Möglichkeit, sich online eine 30-minütige Demo der Vision Pro buchen, damit diese vor Ort ausprobiert werden kann. Begleitend zum Verkaufsstart hat Apple Fotos aus Peking, Tokio und Singapur veröffentlicht, die uns einen Eindruck vom Verkaufsstart geben.

Deutscher Apple Online Store vorübergehend nicht erreichbar

Wie wir es von Apple kennen, hat der Hersteller aus Cupertino soeben seinen Online Store vorübergehend zum Netz genommen. Dies ist für gewöhnlich vor dem Verkaufsstart neuer Produkte der Fall, so dass Apple hinter den Kulissen die letzten Vorbereitungen treffen kann. Kunden in Deutschland, Australien, Frankreich, Großbritannien und Kanada können die Apple Vision Pro ab heute 14:00 Uhr vorbestellen und sie ist ab Freitag, 12. Juli 2024 verfügbar. Apple Vision Pro ist ab 3.999 Euro mit einer Speicherkapazität von 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich.

Für Nutzer, die eine Sehkorrektur benötigen, hat Apple mit ZEISS zusammengearbeitet, um ZEISS Optical Inserts zu entwickeln, die sich magnetisch an der Apple Vision Pro anbringen lassen. So könnt ihr die unglaubliche Schärfe und Klarheit des Displays voll und ganz nutzen. ZEISS Optical Inserts — Readers sind für 115 Euro und ZEISS Optical Inserts — Prescription für 169 Euro erhältlich. Das Apple Vision Pro Travel Case ist für 219 Euro erhältlich.

Darüberhinaus könnt ihr online eine 30-minütige Demo der Vision Pro buchen, um diese vor Ort in einem Apple Stores bei einer persönlichen Beratung ausprobieren zu können.

-> Hier geht es zu Vision Pro im Apple Online Store

