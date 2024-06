Samsung hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen „AirPlay in Hotels“ in seinen Hotelzimmer-TVs einführen wird. Damit können iPhone- und iPad-Besitzer Inhalte, wie zum Beispiel Videos, Musik oder Fotos, drahtlos von ihrem Gerät auf den Fernseher in ihrem Hotelzimmer streamen.

Samsung führt „AirPlay in Hotels“ ein

Mit dem Update auf iOS 17.3 und iPadOS 17.3 führte Apple die Funktion „AirPlay in Hotels“ ein. Um die Funktion in Kombination mit einem kompatiblen Samsung Hotelzimmer-TV nutzen zu können, müsst ihr einen QR-Code auf dem Fernseher im Hotelzimmer scannen, damit ihr zwischen eurem iPhone oder iPad und dem TV eine AirPlay-Verbindung aufbaut. Nach dem Kopplungsvorgang wird euer Gerät außerdem automatisch mit dem WLAN-Netzwerk des Hotels verbunden. War die AirPlay-Verbindung erfolgreich, so könnt ihr anschließend können Inhalte drahtlos auf den Hotelzimmer-TV streamen. Samsung gibt zu verstehen, dass Apple AirPlay zuerst im Modell HBU8000 verfügbar sein und nach und nach auch auf anderen bestehenden Modellen ausgeweitet wird.

Um sowohl Komfort als auch hohe Sicherheit zu gewährleisten, werden niemals persönliche Informationen gespeichert und alle Informationen zu gekoppelten Geräten werden beim Auschecken des Gastes automatisch gelöscht.

„AirPlay in Hotels“ funktioniert mit verschiedenen Apps und Diensten, wie zum Beispiel Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und mehr.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, in welchen Hotelketten die Funktion zum Start eingeführt wird. Anfang dieses Jahres begann auch LG damit die Funktion „AirPlay in Hotels“ auszurollen. Hier viel der Startschuss in ausgewählten IHG Hotels & Resorts in den USA, Kanada und Mexiko. Weitere Standorte sollen folgen.

