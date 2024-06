Seit gestern lässt sich Apple Vision Pro in Deutschland und weiteren Ländern über den Apple Online Store vorbestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiert das Apple Headset am 12. Juli 2024. Um Vision Pro nicht „blind“ kaufen zu müssen, oder um euch erst einmal intensiver mit dem Gerät auseinanderzusetzen, könnt ihr eine Demo-Session in einem Apple Store buchen.

Apple Vision Pro: So könnt ihr eine Demo-Session buchen

Ab sofort könnt ihr Apple Vision Pro nicht nur vorbestellen, sondern auch eine persönliche, individuelle Demo für die Apple Vision Pro reservieren. Die Demo-Sessions werden ab Freitag, 12. Juli um 8 Uhr in den Apple Stores in Deutschland angeboten werden. Die ersten Sessions sind bereits ausgebucht, allerdings stehen aktuell noch zeitnah weitere Sessions bereit.

Apple Mitarbeiter helfen euch bei der Demo dabei, die optimale Passform zu finden und passende Einstellungen vorzunehmen. Darüber hinaus kann man die vielfältigen Möglichkeiten des räumlichen Computing erkunden – von wegweisenden Erlebnissen im Entertainment bis hin zu einer unendlichen Leinwand für Lieblings-Apps und vieles mehr.

So bucht ihr eine Apple Vision Pro Demo

Ihr ruft den Apple Store und dort Apple Vision Pro auf

Ihr klickt oben rechts auf den Button „Buche eine Demo im Apple Store“

Klickt auf „Demo jetzt buchen“

Nun wählt ihr einen Apple Store in der Nähe aus

Entscheidet euch für einen Tag und eine Uhrzeit

Klickt auf Weiter

Bestätigt eure Anmeldedaten und klickt auf „Reservieren“

