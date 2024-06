Kommt es nur uns so vor oder hat Apple TV+ in den letzten Tagen besonders viele neue Inhalte angekündigt? Unter anderem gab es einen Ausblick auf die neue Krankenhaus-Serie „KRANK Berlin“ (in Kooperation mit ZDFneo), die neue Thriller-Serie „Disclaimer“ sowie die vierte Staffel zu „Slow Horses“. Nun geht es mit der französischen Thriller-Serie „A l’ombre des forêts“ weiter.

Apple TV+ kündigt neue französische Thriller-Serie „A l’ombre des forêts“ an

Apple TV+ hat eine neue sechsteilige französischen Thriller-Serie angekündigt. „A l’ombre des forêts“ stammt von dem für den César nominierten Schöpfer und Regisseur Cédric Anger („Next Time I’ll Aim for the Heart“) und den ausführenden Produzenten Isabelle Degeorges und Christophe Riandee für Gaumont („Lupin“, „Becoming Karl Lagerfeld“, „Totems“). In dem schaurigen Drama spielen der in Cannes ausgezeichnete beste Schauspieler und dreifache César-Preisträger Benoît Magimel („Pacifiction“, „De son vivant“) und die zweifache César-Preisträgerin Mélanie Laurent („Inglourious Basterds“, „Wingwomen“) die Hauptrollen.

Franck und seine langjährigen Freunde verbringen ihre Wochenenden gerne gemeinsam auf der Jagd, aber eines Sonntags stoßen sie auf eine andere Gruppe von Jägern, die sie ohne Grund ins Visier nehmen. Als einer ihrer Gruppenmitglieder angeschossen wird, schlagen Francks Freunde zurück und schicken einen Angreifer zu Boden. Die vier Freunde können nur knapp entkommen und halten den Vorfall geheim. Franck versucht, an der Seite seiner Frau Krystel sein normales Leben wieder aufzunehmen, aber in den nächsten Tagen bekommt er das Gefühl, dass er und seine Freunde beobachtet oder, schlimmer noch, von Jägern verfolgt werden, die nun wild entschlossen sind, Rache zu nehmen.

